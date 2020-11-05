美股︱開票近尾聲 道指勁揚逾500點

美國總統大選計票過程即將走向尾聲，民主黨候選人拜登及其副手賀錦麗目前拿下264張選舉人票，距離入主白宮僅差6票，市場樂觀期待總統人選及國會席次盡快塵埃落定，周四（5日）華爾街股市勁揚，道瓊工業指數盤中一度攀升逾600點，收盤漲幅收窄至542點，道指及標普500指數連續四個交易日漲幅皆超過1%，創下1982年來新紀錄。

本周迄今為止，道指勁揚7.1％，標普500指數和那斯達克指數分別上漲7.4％和9％，寫下自4月以來的最大單周漲幅。

至於國會改選方面，民主黨有望保住在眾議院的多數控制權，但其翻轉參議院的機率則不高，對重量級科技股而言，分裂國會意味著反托拉斯審查可望受到遏制，且稅收也不會增加。