美國總統大選開票後第二天依然未見分曉，民主黨候選人拜登已拿下264張選舉人票，距離當選僅剩一州之遙。連任岌岌可危的川普則改打訴訟戰，在4大決戰關鍵州提出選舉訴訟，並要求威斯康辛州重新計票。

截至美東周四早上，拜登總共已取得264張的選舉人票，領先川普的214張，拜登只要再贏得任何一州，就可達到270張選舉人票的當選門檻。反觀川普必須賓州、喬治亞、北卡羅來納與內華達州全拿，才有可能當選。與此同時，拜登全美的普選票則衝破7,200萬張，創歷史新高，得票率為50.4％，領先川普的48％。

目前尚未分出勝負的州分別是賓州、喬治亞、北卡羅來納與內華達州，其中內華達州的選舉人票剛好為6張，而拜登暫時居於領先，但只領先0.6個百分點。該州迄今僅開出7成5的選票，拜登得票率為49.3％，川普則為48.7％，雙方票數僅差約8,000票。

眼見拜登即將達陣，川普競選陣營隨即祭出訴訟戰，分別在賓州、喬治亞州、密西根州與威斯康辛州提起選舉訴訟，其中更在威斯康辛州要求重新驗票。

威州法律明文規定，票數差距占總投票數比例小於1％時可以要求重新驗票。川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）發表聲明指出：「威州有許多郡通報舞弊行為，選舉結果正當性有疑慮。川普總統得票率達到要求重新計票的門檻，我們將立即提出要求。」

威州已完成開票，拜登票數為163萬或49.6％，川普得161萬票或48.9％，雙方差距僅2萬票。

全美各地則出現零星抗議活動，所幸大致和平理性，未造成暴動。從東岸的華府、紐約市，到西岸的華盛頓州西雅圖都有民眾上街頭示威，奧勒岡州波特蘭也出現好幾百人舉行反川普示威活動。