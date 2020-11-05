嘸驚！恐慌指數創七個月最大跌幅

美大選雖陷僵局，但美股仍氣勢如虹

美國大選開票至今，總統與參議院選情均陷入僵局，市場已做好打持久戰的心理準備，投資人心情穩定下來，華爾街「恐慌指數」4日創七個月來最大跌幅之後，5日持續滑落。

被華爾街視為恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）在4日一度暴跌15％，收盤下跌5.98點至29.57點，創下4月2日以來最大單日跌幅，5日盤中再跌9％，來到26.89點。

而美股更無懼選戰僵局，繼4日大漲之後，5日又再大漲。道瓊工業指數盤中勁揚逾460點，漲幅1.66％，標普500指數大漲1.9％，而科技股更是氣勢如虹，那斯達克綜合指數漲幅更高達2.2％。

大選之前曾有不少分析師警告，美國總統川普與民主黨候選人拜登勢均力敵，再加上關鍵選區開票過程漫長，恐怕讓大選進入延長賽，甚至還得請最高法院定奪，使VIX指數在選前上漲。

11月3日美國各地陸續開票後，雖然川普與拜登陷入拉鋸戰，但外界認為國會兩黨勢力大致底定，估計未來仍由共和黨主導參議院，也就是說即便拜登當選，新政策仍可能在國會卡關。

SpiderRock顧問公司總裁兼投資長梅茲（Eric Metz）表示，外界原先擔心拜登當選將提高企業稅率並加強法規監管，但照目前國會局勢來看，「無論總統獎落誰家，市場都將重拾信心。」

貝萊德（BlackRock）在選前預期，國會延續僵局將對科技股有利，因為這代表新政府擴大調查市場壟斷的難度增加。果不其然，科技股密集的那斯達克100指數在4日盤中漲幅一度達到4％。

Thompson資產管理公司合夥人湯姆森（Matt Thompson）表示：「儘管市場變數尚未『完全清除』，但或許已能排除最壞情境。」無論大選結果如何，11月3日一過等於未來變數已經少了一個，況且選後暴動事件早已在投資人預料之中。

目前VIX指數依舊高於長期平均值20點，且12月VIX期貨價格高於其他月份，意味著直到明年仍有風險尚未排除，例如新冠肺炎疫情。Glenmede投資管理公司衍生品投資經理人吉爾伯特（Stacey Gilbert）表示：「市場波動仍在。」

人民幣在岸價 兩年半新高

美國總統大選仍在開票，選情膠著導致美元震盪走弱，人民幣兌美元離岸價5日一度順勢飆升到6.6055元，即將叩關6.6元整數大關。在岸收盤價亦大漲738個基點報6.6400元，創近兩年半新高。市場普遍認為，在選舉最終結果出爐前，匯市短線都可能維持巨幅震盪。

路透報導，在美國大選結束進行開票後，人民幣走勢自4日起即波濤洶湧，離岸價上下震盪超過1,000個基點。5日開盤後，因拜登在威斯康辛和密西根兩州得票出現逆轉，美元走低，人民幣在岸、離岸則一路強漲。

離岸價盤中一度逼近6.6元關口後稍微回落。在岸價5日下午4點半收報6.64元，大漲738個基點，單日漲幅1.11％，收盤價創近兩年半來新高。值得注意的是，夜盤時刻人民幣再度回歸強彈路線，至5日晚間8時許，在岸價報6.6178元，等於較上日收盤價已大漲約960個基點，離岸價亦來到6.6113元附近。

不過5日中間價報6.6895元，跌124個基點，終止四連升。

交易員稱，拜登幾乎鎖定勝局，全球風險偏好回升，美元指數和美債殖利率雙雙承壓，人民幣和A股因此受資金青睞，5日表現強勁。但川普訴諸法律下，後續市場料將反覆，人民幣也會維持較大震盪。

中新網報導，平安證券指出，人民幣的升值上限約在6.5元左右。中長期看，尚不能斷言美元已進入長期走弱週期，但短線人民幣匯率的波動料將加劇。