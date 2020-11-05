川普、拜登募款打官司 專家：川普贏面不大

今年美國總統大選格外激烈，白宮大位之爭進入延長賽，川普為保住連任機會打出訴訟戰，拜登也強勢回應將以訟止訟，雙方陣營趕緊向支持者進行募款，以籌措龐大的選舉官司費用。法務專家則表示，即便是訴請法院裁決，川普贏面恐怕也不大。

由於關鍵州開票作業延宕，川普在部份州還從領先轉為落後，川普競選團隊周三宣布在賓州、喬治亞、密西根與威斯康辛州提起訴訟，威州更要求重新計票。

川普陣營在指控民主黨試圖盜取勝利的同時，也展開募款活動，向廣大共和黨支持者發送電郵與簡訊籌措即將而來的選舉官司費用。

募款的其中一封電郵主旨為「他們準備要盜走我們的勝利」，另一封電郵的標題則是「如同我所料，我需要大家的資助，以確保我們有足夠的資源來保住勝果。」

拜登陣營也立即回應，競選總幹事狄隆（Jen O’Malley Dillon）發送主旨為「絕不能讓川普偷走勝利」的募款電郵中表示，「川普揚言要上法院，以終止正當的計票作業，我們正面臨史上最大且最複雜的選舉官司，整個訴訟過程可能耗時數周，所以我在此請求大家，每人捐款25美元給新成立的拜登反擊基金。」

川普已訴請威斯康辛州重新計票，2016年綠黨總統候選人史坦也在該州申請重新計票，總費用估達350萬美元。不過，法務專家認為，即便川普改打訴訟戰，贏面也不大。俄亥俄州大學憲法教授佛利（Ned Foley）表示，「川普最後一招已經很明確，就是指控過了選舉日還在計票，然後逕行宣布勝選。」包括威斯康辛、賓州與密西根等州計票特別緩慢，但這些州的法令均明令選務人員在選舉投票日之前都不得計票。

紐約州立大學水牛城分校法學院選舉法專家賈德納（James Gardner）指出，「因為周三而要求選務官員應停止計票的主張簡直非常荒謬，川普此舉根本是在煽動州政府官員行反民主之事。」

美參院選情膠著 議事癱瘓機率升

美國大選持續開票中，多數專家預期拜登可望入主白宮，但原先看好的「藍色浪潮」恐無法實現。目前看來，民主黨料將持續掌控眾議院，共和黨則保住參議院多數優勢。分析師擔憂，這可能導致國會重演過去議事癱瘓狀況，拜登難以推動選前承諾的政策，包括新一輪紓困方案規模可能大幅縮水、加稅政策遭到擱置等。

外界原本預估，民主黨在這次大選可望拿下參眾兩院，但如今看來機會不大。民主黨雖在眾院些微領先，但不太可能收復被共和黨掌控六年的參院。

數據顯示，民主黨在眾院暫時以204席領先共和黨的190席。儘管民主黨剩餘席次贏面較大，但最終結果與他們現行掌握的232席多數優勢恐有落差。

在參院方面，共和黨與民主黨目前各取得48席。尚未改選前，共和黨在參院100席位掌控53席，民主黨為47席。若拜登當選總統，副總統依法在參院占一席，那民主黨須再增加3席才能奪下參院多數。

Cornerstone宏觀經濟顧問公司分析師拉瑞爾（Andy Laperriere）表示，民主黨未如預期大獲全勝，意味著拜登政府嘗試推動健保改革、調高企業與富人稅率計畫出現變數，且共和黨可能設法將新一輪紓困方案規模降至1兆美元以下。

拉瑞爾表示：「拜登當選總統、共和黨掌控參院，對於金融市場是最好的結果。市場預期在此情況下，拜登或許不會大幅加稅，也不太可能像川普那般堅持關稅政策，關稅帶來的不確定因此降低。」

拜登先前承諾，當選後將擴大歐記健保保障範圍、增加健保補貼。分析師表示，拜登政府若想在國會通過此計劃，勢必也得支持共和黨某些提案做為交換，例如在調降藥價與基建計劃讓步。

另一方面，再生能源企業原本期待，拜登獲勝後將強化綠能補貼政策，但他們如今也開始下調對於補貼規模的預估。此外，若拜登想提名自己屬意的民主黨內閣官員，也必須通過參院共和黨議員這一關。