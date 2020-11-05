川普、拜登募款打官司 爭奪大位進入延長賽

今年美國總統大選格外激烈，白宮大位之爭進入延長賽，川普為保住連任機會打出訴訟戰，拜登也強勢回應將以訟止訟，雙方陣營趕緊向支持者進行募款，以籌措龐大的選舉官司費用。法務專家則表示，即便是訴請法院裁決，川普贏面恐怕也不大。

由於關鍵州開票作業延宕，部份州還從領先改為落後，川普競選團隊周三宣布在賓州、喬治亞、密西根與威斯康辛州提起訴訟，威州更要求重新計票。

川普陣營在指控民主黨試圖盜取勝利的同時，也展開募款活動，向廣大共和黨支持者發送電郵與簡訊籌措即將而來的選舉官司費用。

募款的其中一封電郵主旨為「他們準備要盜走我們的勝利」，另一封電郵的標題則是「如同我所料，我需要大家的資助，以確保我們有足夠的資源來保住勝果。」

拜登陣營也立即回應，競選總幹事狄隆（Jen O’Malley Dillon）發送主旨為「絕不能讓川普偷走勝利」的募款電郵中表示，「川普揚言要上法院，以終止正當的計票作業，我們正面臨史上最大且最複雜的選舉官司，整個訴訟過程可能耗時數周，所以我在此請求大家，每人捐款25美元給新成立的拜登反擊基金。」

川普已訴請威斯康辛州重新計票，2016年綠黨總統候選人史坦也在該州申請重新計票，總費用估達350萬美元。

不過，法務專家認為，即便川普改打訴訟戰，贏面也不大。

俄亥俄州大學憲法教授佛利（Ned Foley）表示，「川普最後一招已經很明確，就是指控過了選舉日還在計票，然後逕行宣布勝選。」

包括威斯康辛、賓州與密西根等州計票特別緩慢，但這些州的法令均明令選務人員在選舉投票日之前都不得計票。

紐約州立大學水牛城分校法學院選舉法專家賈德納（James Gardner）指出，「因為周三而要求選務官員應停止計票的主張簡直非常荒謬，川普此舉根本是在煽動州政府官員行反民主之事。」

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