脫歐談判續卡關 歐盟：與英存在嚴重分歧

英國和歐盟從本周一開始進行一連串貿易談判。歐盟首席談判巴尼爾(Barnier)周三表示，與英國談判仍存在「非常嚴重的分歧」，暗示歐盟寧可在八周後接受商業中斷，而不願在關鍵要求下讓步。

英國自今年初脫離歐盟，目前正與歐盟就每年一兆美元的貿易進行談判。英國目前與歐盟的過渡期間將在12月31日到期。

巴尼爾表示，儘管歐盟努力尋求解決，但雙方在公平競爭、治理、漁業仍存在嚴重差距，而這些是任何經濟夥伴關係的必要條件。「歐盟已經準備好所有的狀況」。

一名官員指出，在與歐盟27名官員的閉門會談當中，巴尼爾並未給予最後時間表，也沒有確定點出歐盟與英國雙方在11月中旬的最後期限。

一名資深歐盟官員指出，協商只取得溫和進展，將繼續進行視訊會議，然後在下周在倫敦進行面對面的會談。

另一名與會外交官表示，英國似乎在關鍵議題上沒有充分參與，在這種情形下，並不排除無協議的結果。

英國首席談判代表佛羅斯特(David Frost)在周三會後表示，在部分核心議題仍有很大的分歧，會繼續在完全尊重英國主權之下找尋解決方案。

在英歐雙方代表的周三發言之前，兩造的談判已經歷經兩周，均未能在長期膠著的議題獲得進度，包括新的漁權、為企業確保一公平的競爭規則、以及就未來貿易紛爭的解決方式達成一致性。

（時報資訊 張朝欽 ）