窮國北韓會費都繳清了「全球霸主」還在賴帳

據聯合國大會公布資料，北韓已在2日繳納今年度會費16.832萬美元(約485.9萬台幣)，是第132個繳清會費國家。全球霸主美國因川普（Donald Trump）上任後認為美國分攤佔比過高仍繼續積欠會費，累計已達11.65億美元（約336.3億台幣）。

聯合國有意避免指責單一會員，儘管積欠會費問題嚴重，從未正式說明美國欠費總額，大會所公告資料也只會列出已繳清會員國與繳清日期，不會列出未繳國家與金額。但根據中國駐聯合國代表姚紹俊5月時說法，美國除積欠會費11.65億美元，另外有13.32億美員分攤維和費用也都沒繳。當時美方指責中國在為迴避對疫情責任而轉移焦點。

事實上中國特地指名美國欠費問題作法確實罕見，不過美國稱不滿聯合國未追究中國對疫情大流行責任才欠費的說法，在去年之前並不適用；其代表團去年表示美國慣例是等到每年10月政府新會計年度開始才會繳費，遲繳或拖欠是假議題，也無法成立，事實上，依據可追查紀錄，美國自2013年後就不曾繳清會費。

每3年聯合國會依據各成員國國民收入、外債等各種客觀經濟指標，制定各會員應該分擔的會費額度，而美國是世界最大經濟體也是實際上的全球秩序領導者，負擔確實最重，依據美國國會研究處數據，美國經常性承擔約22%聯合國例行預算(即會費)和28%至29%額外維和經費。

美國自聯合國成立後一直是提供最多經費國家，但也是積欠會費次數最多、金額最大國家，有統計指出目前積欠會費金額有3/4來自美國。聯合國憲章第19條雖規定欠費超過前2年應繳金額時會喪失在大會投票權，但由於美國是常任理事國所以投票權從未被剝奪。

多名國際關係學者指出，美國積欠會費目的在於使聯合國做出更多符合其利益決定，近年積極繳費、已躍居為僅次日本的第2大經費提供來源中國則希望透過相反的行動贏得更多主導權。

結果仍未明朗的美國大選是否能改變美國欠費情況尚屬未知。根據目前結果勝選已經在望的民主黨候選人拜登（Joe Biden）相較川普更重視國際組織和協議參與，也傾向多邊主義，例如他已經表明當選就會重返巴黎氣候協議，也展現對加強與WHO（世界衛生組織）合作意願，但對於聯合國甚少著墨。美國也不只川普任內欠費，賴帳問題在民主黨籍總統歐巴馬（Brack Obama）任內就已開始。

（中時 王毓健）