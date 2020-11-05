手握15張選舉人票 搖擺州北卡1周後才有結果

美國北卡羅來納州選務官員今天表示，北卡通報的總票數未來一個多星期不預料會出現變化。搖擺州北卡有15張選舉人票，目前尚未開出總統選舉與一個聯邦參議院席次的結果。

北卡羅來納州選舉委員會執行董事貝爾（Karen Brinson Bell）在記者會上說：「除了極少的例外，在11月12日或13日之前，北卡羅來納州的選舉結果都不會有變化，屆時每一個郡將收到並統計所有郵寄選票。」

路透社報導，北卡官員已處理約550萬張選票，但有11萬7,000張未完成郵寄選票，其中許多可能是並未投出；另外還有數量不明的臨時選票（provisional ballot，選民到投票所投票時名字不在登記簿上，雖仍可投票，但這類票要在查明投票者是合格選民後才能算數）。

截至4日，共和黨籍的現任總統川普在北卡以50.1%得票率，暫時領先民主黨挑戰者拜登（Joe Biden）的48.7%，選情膠著。

在參議院選戰，共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）昨晚宣布勝選，但民主黨候選人康寧漢（Cal Cunningham）尚未承認敗選。提里斯得票率以48.7%領先對手的46.9%，但差距幅度太小，無法確定勝負。

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