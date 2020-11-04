差6票了！拜登、賀錦麗：我們將成為贏家

美國總統大選投開票尚未結束，但民主黨籍候選人拜登的情勢看好，距離當選的270票門檻僅差6票。拜登今天清晨與副手賀錦麗一同現身進行全國演說，他表示，不是宣布勝選，但經過一整夜的開票計算，他相信自己的團隊將成為最後贏家。拜登同時呼籲美國人民必須停止將對手視為敵人，現在是該團結的時候了。

拜登表示，這是一場歷史性的選舉，有超過1.5億人投票，歷經整夜開票計算，他們認為團隊可以贏得足夠的州，將有機會跨過門檻，達到贏得總統職位所需的270張選舉人票。拜登強調，他不是宣布已經勝選，但相信「我們將成為贏家」。

面對選舉造成的社會動盪紛亂，拜登呼籲美國人民必須停止將對手視為敵人。他說，許多美國人正感到焦慮和分裂，儘管全國各地都有反對意見，但現在是團結的時候了。

（中時新聞網 高德順）

美大選拜登離當選門檻只差6票 川普準備打法律戰

美國總統大選計票工作持續進行中，美國媒體預測的累計票數雖各有不同，但民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前領先共和黨籍的現任總統川普，選舉人票接近270張當選門檻。

根據美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」預估，拜登目前以253張選舉人票領先；CNN說川普獲213張選舉人票，紐時稱他有214張。

福斯新聞（Fox News）則預測，拜登握有264張選舉人票，距離當選門檻270張選舉人票只差臨門一腳；川普214張選舉人票。

美聯社預測，拜登翻轉拿下搖擺州密西根，取得16張選舉人票之後，進一步啃食川普在鐵鏽帶的支持度，以264張選舉人票位居領先，川普214張選舉人票。

目前還有幾州選情太過膠著，各家媒體都未預測贏家，包括賓州、北卡羅來納州和喬治亞州，而多家美媒票數追蹤地圖均顯示這3州由川普領先。

美媒也還未喊出誰是內華達州贏家，該州選舉人票6張，目前CNN、福斯新聞及紐時網站都顯示拜登得票率領先。4年前，內華達州在川普和當年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）之間，選擇了民主黨。

（中央社）

美選延長賽陷郵寄選票風暴 川普拜登纏鬥擴大

美國總統大選徹夜計票後，選舉結果未能順利出爐，多個搖擺州陷入郵寄投票計票風暴。拜登在威斯康辛與密西根州有後來居上的趨勢，賓州政府指仍有過百萬郵寄投票待開，美國媒體難以預測最後結果，法律訴訟預料將在多州展開。

2020美國總統大選再度寫下美國選舉史上最混亂的一頁，各州因郵寄投票截止日與計票方式不同等因素，多個關鍵搖擺州計票緩慢，現任總統川普與前副總統拜登（Joe Biden）各自宣示將「勝選」，但徹夜計票後，仍無法看出任何一方有勝出跡象。

全球焦點如今集中在威斯康辛（10張）、密西根（16張）、賓夕法尼亞（20張）、北卡羅來納（15張）與喬治亞州（16張），合計77張選舉人票動向。

另外，亞利桑那州（11張）雖然拜登領先約5%，但有約14%選票未開出，內華達州（6張）因差距過小，美媒重新檢視兩州選舉人票最後動向，未必屬於拜登。

截至美東時間4日上午，依據紐約時報（New York Times）數據，各搖擺州開票情況如下：

威斯康辛州：拜登以49.5%領先川普48.8%，有3%，約10萬張選票待計。

密西根州：川普以49.4%領先拜登48.9%，有14%，約80萬張選票待計。

賓夕法尼亞州：川普以55.1%大幅領先拜登43.6%，有25%，約180萬張選票待計。賓州郵寄投票最後收件日為11月6日，最後結果得等待。

北卡羅來納州：川普以50.1%領先拜登48.7%，有5%，約30萬張選票待計。北卡郵寄投票最後收件日為11月12日，最後結果仍有變數。

喬治亞州：川普以50.5%領先拜登48.3%，有8%，約45萬張選票待計。

民主黨陣營認為，上述關鍵5州，郵寄選票多支持拜登，隨著都會區陸續開出，最後將勝出。川普陣營希望透過司法程序，維持目前搖擺州小幅領先優勢，停止曠日廢時計票衍生變數，兩陣營律師團都已待命。

（中央社）