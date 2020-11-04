接連翻轉兩大搖擺州 拜登距離勝利只差17票

美國總統大選開票一度膠著，但民主黨候選人拜登接連翻轉威州與密西根，可望贏得勝利。拜登談話表示，待計票完成，他有信心將成為贏家，也可能贏得美國史上最高普選票數。

美國大選3日登場，開票過程可謂驚心動魄。疫情下郵寄投票人數激增，導致多州開票速度緩慢；加上各州處理郵寄選票、現場提前投票及大選日現場投票等3種選票順序不一，多個搖擺州都出現一方候選人開票初期領先，後來差距卻大幅縮小，甚至逆轉勝的情況。

正式計票頭幾個小時，拜登在俄亥俄州與北卡羅來納州等向共和黨微傾的搖擺州明顯領先，外界一度認為拜登有可能在大選日當晚，就取得當選所需的270張選舉人票。不過，這兩州後來都被川普翻盤。

由於川普在威斯康辛州、密西根州及賓州等3大關鍵搖擺州持續維持領先，直到今天清晨，外界普遍看好他將取得連任。但上午7時左右開始，拜登接連翻轉威州與密西根州，在賓州也不斷縮小與川普的差距，目前被視為較有機會贏得大選。

拜登下午發表簡短談話說，美國人民昨天再次證明，如同過去兩個世紀，民主是這個國家的命脈。他指出，經過漫長計票，目前可清楚看到他已贏得夠多州，足以獲得270張選舉人票。

但他強調：「我在這不是要宣布勝選，而是要向大家報告，待計票完成，我們相信我們將會成為贏家。」

拜登指出，他以大約2萬票之差贏得威州，與川普4年前取得該州差距相仿；在密西根他則以超過3萬5000票差距領先，大幅超過川普2016年的贏面；他也非常看好自己在賓州的選情。

此外，拜登表示，對他來說特別重要的是，他贏得多數美國人民的選票；各個跡象皆顯示，差距還會再拉大，他預計會贏得美國史上最高普選票得票數。

在昨天以前，美國最高普選票得票紀錄是由前總統歐巴馬（Barack Obama）保持；歐巴馬2008年贏得約6949萬張普選票。

根據美國有線電視新聞網（CNN）開票統計，截至美東時間今天下午5時，拜登取得50.3%得票率、約7千萬張普選票，與川普差距超過3百萬張；在選舉人票部分，CNN預測拜登能取得253張選舉人票，川普則有213張。

目前仍有6州無法準確預測贏家，包含賓州（20張）、北卡羅來納州（15張）、喬治亞州（16張）、亞利桑那州（11張）、內華達州（6張）及阿拉斯加州（3張）。拜登目前在亞利桑那與內華達暫時領先，這兩州的17張選舉人票就足以把他送進白宮。

為了救選情，川普陣營今天宣布將要求威州重新計票，且也已提出訴訟要求密西根州、賓州停止計票。

CNN：拜登在密西根、威斯康辛後來居上 差17票即可勝選

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統大選關鍵搖擺州密西根州，民主黨籍候選人拜登以49.8%的得票率勝出，奪下16張選舉人票，現任總統川普得票率則為48.6%；威斯康辛州由民主黨籍候選人拜登以49.4%得票率勝出，奪下10張選舉人票，現任總統川普得票率為48.8%。

只要有候選人率先在全美538張選舉人票中拿下過半270張，即可入主白宮。

根據CNN最新估計，拜登（Joe Biden）在密西根州目前拿下253張選舉人票，川普（Donald Trump）則有213張。

而在威斯康辛州，拜登目前已奪下237張選舉人票，川普拿下213張選舉人票。

尋求連任的川普陣營表示，已在密西根州提起訴訟要求立即停止選舉計票作業，要求檢視已經開完的選票，並立即要求威斯康辛州重新計票。