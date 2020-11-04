川普陣營提訴訟 要求密西根州停止計票

美國總統大選昨天投票，尋求連任的總統川普（Donald Trump）陣營今天表示，已在密西根州提起訴訟，要求立即停止選舉計票作業。

路透社報導，川普陣營透過聲明指出，今天已向密西根州索賠法院（Michigan Court of Claims）提出訴訟，以停止繼續計票，同時要求檢視已經開完的選票。

只要有候選人率先在全美538張選舉人票中拿下過半270張，即可入主白宮。密西根州擁有16張選舉人票，可能足以左右這場激烈選舉的勝負。

美國有線電視新聞網（CNN）最新數據顯示，民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前已奪下237張選舉人票，川普拿下213張選舉人票。

川普陣營：將提起訴訟 要賓州暫停計票

美國總統川普（Donald Trump）的陣營今天宣布將提起訴訟，以使賓夕法尼亞州的計票作業暫停。川普陣營稍早也在關鍵搖擺州密西根州和威斯康辛州提出類似挑戰。

法新社報導，川普陣營指控，選舉官員阻止他們的「觀察員」靠近賓州計票員身邊25英尺（7.6公尺）內的範圍。

川普競選團隊副主任克拉克（Justin Clark）還透過聲明表示，他們也提出訴訟要求計票作業暫停，直到過程夠透明，讓共和黨陣營能確保計票過程光明正大且依循法律。

只要有候選人率先在全美538張選舉人票中拿下過半270張，即可入主白宮。賓州擁有20張選舉人票，可能足以左右這場激烈選舉的勝負。