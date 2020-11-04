美大選膠著 避險資金亂竄

2020美國大選周二登場，白宮寶座之爭意外激烈，由於今年郵寄投票的票數創新高，加上賓州、密西根與威斯康辛等幾個關鍵搖擺州差距極小未能決定誰屬，使得大選結果確定延後揭曉。川普則在未完成開票前宣稱已獲勝，並表示要訴請最高法院下令停止計票。

由於總統大選結果難產，加上川普揚言要訴請最高法院裁奪，市場瀰漫不安氛圍，資金湧進美債避險，摜壓10年公債殖利率大跌10個基點至0.786％。美元對日圓貶0.3％，來到104.20日圓。

美股周三早盤則在避險資金轉入科技股下開高，道瓊工業指數上漲255點或0.7％，報27,735點，標普500指數勁揚1.6％，那斯達克指數更暴漲2.7％。

截至台灣時間周三晚上11點，拜登確定獲得238張選舉人票，雖領先川普的213張，但仍未達270張選舉人票的當選門檻。專家指出，由於今年幾個關鍵搖擺州雙方票數緊咬，加上郵寄投票計票的因素，選舉結果甚至可能會延後好幾天才會見分曉。

由於在未完成開票的幾個大票倉，川普得票率大多取得領先，川普在投票日當晚即召開記者會表示，「根據開票的情況，我們已經贏了，但大選存在著詐欺行為，這是欺騙美國公民，讓我們國家難堪，我將訴請最高法院下令停止所有計票，並裁斷選舉結果。」

拜登也召開記者會表示，計票過程可能還要一段時間，呼籲支持者保持耐心等待選舉結果，他有信心最後一定會當選。

針對川普揚言將訴請最高法院出面裁奪，下令停止計票一事，選舉法律專家認為於法無據，川普若提訴訟將遭駁回。

選舉法律專家哈森(Richard Hasen)表示，沒有法條規定因選務人員未能在選舉日當天完成計票，就將按時抵達的選票排除在外。

俄亥俄州大學選舉法教授佛利(Edward Foley)周三也在推特發文指出，「每張有效的選票都會計算在內，而只有出現影響大選結果的選票出現合法性爭議時，最高法院才會介入，顯然這次的狀況並非如此。現有法律就足以決定各州普選票的勝方，一切就遵從法律辦理即可。」