美大選激戰 賭盤反轉不定

美國總統大選戰況膠著，川普與拜登誰能入主白宮備受關注。多數賭客原先看好拜登可望贏得大選，但在川普拿下關鍵佛州與俄亥俄州等搖擺州後，賭盤一度逆轉，但在持續開盤後拜登重拾領先之勢。



英國線上博弈平台必發 （Betfair）數據顯示，川普贏得連任的機率一度升至75％，遠高於3日投票日上午預測的39％。拜登勝出機率則從61％跌至25％。但拜登4日上午大選勝率回升至66％，超過川普的34％。



必發發言人羅斯伯頓（Sam Rosbottom）指出：「川普勝率一度大幅超前拜登並處於有利位置，而這意味著拜登面臨極為緊張的開票夜晚。」他表示，拿下威斯康辛州將是民主黨的轉捩點，再加上內華達州與亞歷桑納州，將可使拜登得到270張選舉人票。



英國另一家博弈公司Smarkets Exchange賭盤顯示，川普獲勝機率從開票初期的39％一度升至最高80％，但後來降至21％。對比之下，拜登勝出機率從61％降至最低21％，後來回升到78％。



Smarkets政治分析師佛林（Patrick Flynn）表示，川普在佛州獲勝，促使賭盤一度翻轉。當地邁阿密戴德郡（Miami-Dade）古巴裔大量人口將票投川普，因為他們反對遭川普指控為左派的拜登。



佛林強調，初期開票呈現高度分歧，最終選舉結果取決於賓州與密西根州等關鍵州選民投票意向。



另根據紐西蘭博彩網站PredictIt顯示，押注川普勝選的合約價格來到62美分，看好拜登勝選的合約價格則跌至37美分。拜登先前一度以61美分的合約價格勝過川普的44美分。合約價格介於0至100美分，等同於候選人贏得11月3日總統大選的機率。



PredictIt網站目前因故停擺，或許是因流量過大所致，但該公司並未交代原因，僅表示將盡快恢復服務。