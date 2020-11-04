六大搖擺州 勝負關鍵

美國總統大選戰況激烈，川普與拜登距離半數270張選舉人票僅一步之遙，這使得賓州、威斯康辛與內華達州等六大搖擺州成為致勝關鍵。



川普若能在選舉人票數最多的賓州勝出並憑這股氣勢拿下其他三州，便能入主白宮。而拜登若能如預期取得內華達州與威斯康辛州，那僅需再拿下一州便可獲勝。



在這六大州中，川普在喬治亞州、北卡羅來納州（15張）、賓州以些微差距領先。拜登僅在內華達州、威斯康辛州與密西根州保有略為領先優勢。



但這六大關鍵州仍在計算數以萬計的選票，其中包含大量郵寄選票，而這對於民主黨拜登較為有利。想當上白宮主人，川普須拿下其中至少四州，拜登則需三州。



拜登掌握238張選舉人票，他最有可能透過拿下內華達州（6張）與威斯康辛州（10張）而在這場大選勝出。若能贏得這兩州，那他僅需再拿下喬治亞（16張）、賓州（20張）或密西根州（16張）其中一州，便可取得270張選舉人票的勝選門檻。



至於最可能幫助川普勝選的是賓州，他2016年大選在這個全美最大搖擺州獲勝，而據目前開出64％選票結果顯示，他以54.8％得票率贏過拜登的44.1％。



川普掌握213張選舉人票，預料他能在傾向支持民主黨的賓州勝出，但值得注意的是，賓州費城與匹茲堡等大城市目前開票比例極低，且尚有上百萬張郵寄選票尚未計算。最高法院允許賓州採計6日（周五）前抵達的郵寄選票，而這有利於民主黨選情，此舉引來川普猛烈抗議。



川普在密西根州以49.1％得票率與拜登的49.3％極為接近，但底特律與郊區許多郵寄選票尚未計算，一般估計，郵寄票投拜登的比率較高，換言之，民主黨拜登可說是已經是勝券在握。



至於在內華達州，據目前已開出67％選票結果顯示，拜登以49.2％得票率稍微為贏過川普的48.6％。