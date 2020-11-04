密西根州翻盤 拜登反超川普、勝率提高

▍22:00更新：密西根州的郵件選票開始計算，拜登獲得微量優勢，以0.2個百分點反超川普。

美國總統大選可說「每票必爭」，密西根州目前的選票統計是川普以1.4%的差距，暫時微量優勢，但是還有大城市的百萬張郵件選票還沒統計，要是這些選票是以民主黨居多，那麼密西根州可能翻盤，這個16張選舉人票的據點，就可能成為關鍵結果。

每日郵報(Daily Mail)報導，在選前，密西根州就被稱為「鐵鏽區」，也就是共和黨優勢不再。現在看到的情況也證明如此，該州傳統投票站的票數已開完，川普僅佔1.4％的領先優勢，然而大量的郵寄選票湧入後，可能發生改變。

密西根州最大城底特律，原本就是民主黨選民的主要集散地，當地投票率創歷史新高，這對拜登來說是一個好兆頭。

上周五，拜登與前總統歐巴馬（Barack Obama）連手到汽車城(也就是底特律)來造勢，成功帶起當地選民的投票意願，底特律的投票率達到55％，比2016年上升7點。

文章來源：Michigan is set to announce a result TODAY with one million votes still to be counted in Democrat strongholds with Trump ahead just 1.4%

密西根州務卿喬瑟琳·班森(Jocelyn Benson)說，在全密西根州，有330萬張不在籍投票，要計畫結果還需要時間。她表示「有望在未來24小時內看到完整結果。」

川普在底特律市郊外的馬科姆郡(Macomb)和門羅郡(Monroe)贏得勝利，他也贏得幾個白人藍領階級地區；但是拜登在弗林特（Flint）等城市也有斬獲，當地的非裔美國選民不少，他們支持民主黨。

密西根已經有超過526萬張選票，目前郵件選票尚待計算票，一般認為這些票對拜登有利。

（ 中時新聞網 江飛宇）

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