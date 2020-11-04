美大選陷膠著 BBC一句話總結開票戰況

美國總統大選今（4日）進行開開票，各州開票作業陸續進行，但因賓州等四大搖擺州郵寄選票將是關鍵，最後選舉結果今天恐難產。英國媒體也用一句話來總結美國大選戰況難解難分，並指出，目前的選舉結果仍有許多不確定性。

英國媒體《BBC》報導，雖然川普與拜登陣營在選戰中殺得難分難解，因此決戰關鍵還會落在數個搖擺州，但除了拜登和川普預期能夠贏下的州，仍有部分的州戰況膠著，甚至還有尚未開出的選票。

《BBC》還用一句話來總結美國大選夜的情況，「川普選情超越預期，拜登沒能贏下點票較快的搖擺州，這意味著，我們仍需等待幾個關鍵州的結果，仍有許多不確定性」。

不過，有港媒對美國選情進行即時分析後認為，拜登應該能夠守住賓州、密西根和威斯康辛這三個「藍色長城」，根據CNN報導，截至台灣時間晚間8時40分左右，威斯康辛已開出97%選票，拜登以49.4%的得票率逆轉領先川普的48.8%。

對於美國大選戰況激烈，前立委林濁水今也在臉書上發文表示，拜登仍然領先，但是選舉人票應該還是會被追過去。他指出，兩人選情膠着到這程度，令人吃驚，令人屏息。更可見美國內部矛盾多深刻。

（中時新聞網 李培睿）

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