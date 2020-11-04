美股=危險遊戲?新債王爆系統性多頭沒好結果　

猜中川普（Donald Trump）在總統大選並不如民調弱勢、有連任可能後，雙線資本創辦人兼執行長、被譽為「新債王」岡拉克（Jefferey Gundlach）又有新預言，舉出3大理由看空美股，未來５年會還預期美股會是全球表現最糟糕股市，明年美國會有企業破產潮，而唯一安全的資產種類只有黃金。

岡拉克舉出3理由首個就是看衰美國經濟，他說美國GDP(國內生產總值)明顯低於世界其他國家和地區，美國預期今年衰退4%，明年增3.7%，美國外地區明年增長則是5.2%，而且美元下滑同時美國的貿易赤字持續攀升。

接著他指出第2個理由是美股已經估值過高，而且領漲的6大科技股臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Alphabet(Google母公司)、Netflix、微軟(Microsoft)近期已經跑輸大盤。

岡拉克說：「持有美股現在就是在玩個很危險的遊戲。疫情爆發後標普500指數的進展幾乎都是來自那6大巨頭，如果繼續持有美股，就等於你下注他們還能更進一步。Fed(聯準會)大量印鈔給散戶，就像發糖給孩子，然後讓他們狼吞虎嚥吃下股票，這是種系統性的多頭，不會有好結果」

最後他指出，新興市場會跑贏美股，「在這波衰退裡，美國會成為未來5年表現最差股市，尋求海外投資多元化正變得空前重要。美國在貿易、預算雙重赤字會進一步削弱美元，這會提供大宗商品漲價動力，新興市場會受惠。新興市場裡亞洲比較安全，但如果你要高報酬率也願意承擔高風險，可以考慮投入拉丁美洲。」

對於資產配置，岡拉克給出奇特的雙邊押模式，他建議30年期國債、現金、黃金、股票個配25%。國債、現金通常是因應通貨緊縮，黃金、股票通常市因應通貨膨脹，完全相反。他說：「現在是場奇特的衰退，因為環境可能瞬間從膨脹變緊縮。」

他也分析了專長領域債市，警告投資者要謹慎，由於過去3年美國國債收益率過低導致海外買家已經逐漸離場，而疫情爆發後Fed不只國債，連企業債也進入收購範圍，這導致企業債市場被過度高估。岡拉克說：「問題在於企業債市場是否有足夠償付能力？我認為會有大規模企業破產潮，而且會打破前2次衰退的紀錄。」

岡拉克認為黃金也許是2021年唯一安全的資產類別，另外也建議投資人考慮工業用金屬。不過近期轉熱的比特幣(Bitcoin)，他到是再次強調今年初自己認為其是好投資標的的看法錯誤，比特幣只是投機工具，而且在各國CBDC(中央銀行數位貨幣)落地後，能否存續都有問題。

至台灣時間周三(4日)下午3時止，依據美國Yahoo!選舉中心統計，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)普選得票率49.8%、對應選舉人票225票，都暫時領先川普的48.59%、213票。不過尚未開出的８州對應選舉人票共有97票，目前數據顯示拜登僅在內華達、亞利桑那、緬因等3州領先，這3州最多共21張選舉人票(緬因州分配是1+1+2分配而非贏者全拿)，川普則在共計76張選舉人票另外6州領先。不過共計46張選舉人票的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞等3州已確定無法當天開出選票，如此來往可能達92票，勝負仍然難料。

（中時新聞網 王毓健）

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