韓國記者確診新冠肺炎 曾採訪三星李健熙葬禮

韓國防疫當局今天表示，一名曾到三星首爾醫院採訪已故三星會長李健熙葬禮的記者2日確診，確診者當天活動可能造成不特定多人染疫風險，許多政治圈人士也在其列。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今天表示，一名2日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的記者，10月26日曾至三星集團會長李健熙葬禮會場採訪，當局已發簡訊通知當天曾到場弔唁人員盡速接受採檢。

當局調查，這名確診記者在採訪隔天的10月27日出現疑似症狀，採檢後於2日確診，10月27日與他一同用餐的其他兩名記者同事也確診，不過當局表示，這名確診者感染來源並非葬禮會場。

當局確認三星首爾醫院葬禮會場出入口附近及一樓大廳監視器畫面後，判斷難以確知當天曾與確診者接觸的人員名單，因此決定透過大規模發送簡訊，呼籲當天曾至現場的人員接受採檢。

李健熙在10月25日過世，26日至三星首爾醫院弔唁的政經界、文藝界及體育界人士眾多，當局掌握的賓客人數就達1,000多人，包括執政黨共同民主黨代表李洛淵、院內代表金太年、國民力量緊急對策委員長金鍾仁、院內代表朱豪英等。

韓國最近一天新增118例確診，其中98例為社區感染；至今累計確診2萬6,925例，474例病歿。

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