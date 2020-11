親川民調：3大風向州 拜登若奪1州就穩了

美國總統大選於3日開票,目前已有數州投票結果出爐,雖然眾所矚目左右大選結果的搖擺州選情,不過共和黨選舉民調專家朗特茲指出,北卡羅納州、佛羅里達州以及俄亥俄州這3大風向州中,如果這3州都由川普奪下,他篤定連任;不過,民主黨候選人拜登只要拿下其中1州,就有可能勝選。

據美媒《CNBC》報導,朗特茲(Frank Luntz)分析,雖然最後一次民調拜登在佛州與北卡羅納州取得些微領先,但川普仍可能在開票日反超,如同4年前勝選途徑。如果川普奪下3大風向州,另外一大搖擺州賓州即是影響大選結果的關鍵,不過賓州所需的開票時間太長,可能在未來48小時,甚至須等到72小時才知結果。

另外,由於新冠疫情,本屆美大選有將近1億人民選擇郵寄投票,朗特茲認為在大選日後的24小時內難已將這些郵寄選票全數開完,雖然不會拖到外界之前所說的12月1日,不過但起碼要等2至3天,屆時可能顛覆選民的早期開票印象。

報導指出,雷蒙詹姆斯金融公司政策分析師米爾斯(Ed Mills)對於何時全數選票開完也有相同看法,特別是賓州當地在大選後才開始統計缺席投票,當地大選結果不可避免還要多等幾天。

文章來源:GOP pollster says the Trump-Biden race comes down to 3 states and Biden only needs to win 1

(中時新聞網 馮英志)