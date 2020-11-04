嬌生在美致癌案上訴遭駁回 要賠612億

美國密蘇里州高等法院周二駁回嬌生(Johnson & Johnson)關於嬰兒爽身粉致癌判決的上訴，嬌生必須向22名原告支付21.2億美元(約612.3億台幣)賠償。不過，由於投資人原本就預期嬌生推翻6月時判決機會不大，周二紐約股價僅收跌0.14%，而且盤後補漲0.13%，幾乎已經收回失地。

22名女性指控嬌生嬰兒爽身粉導致她們罹癌，密蘇里州法院1陪審團在2018年7月裁定指控成立，嬌生應賠46.9億美元，其中5.5億是補償性賠償、41.4億是懲罰性賠償。嬌生隨即向該周上訴法院提出上訴，不過將賠償金額大砍一半以上，也就是此次被駁回金額。

嬌生表示會在年底財務報表認列此賠款，也會留出準備金，但是仍然計劃向聯邦最高法院上訴。該公司聲明該裁決存在基於錯誤陳述結果的重大缺陷，與數十年來第三方獨立評估不符，嬰兒爽身粉不含石綿而且安全。原告集體委任律師帕克(Kevin Parker)則聲明，嬌生應該接受陪審團與上訴法院調查結果，提供適當賠償。

此事件並未衝擊嬌生股價，主要是因市場反應早已消化過此案，而該公司新冠疫苗研發在10月12日因受試者出現不明疾病喊停後，23日又已成功排除該案例與疫苗關聯而恢復第3期測試，被認為是有望生產的疫苗。

(中時新聞網 王毓健)

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