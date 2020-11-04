2020美國大選開票即時看 拜登88票暫贏川普

2020年美國總統大選於11月3日展開，由共和黨候選人川普和副總統彭斯對上民主黨總統候選人拜登和副手賀錦麗，台灣時間4日上午美國各州陸續進行開票作業

根據美國「選舉人團制度」，獲得270張選舉人票的一方即為本次贏家。

拜登目前拿下88張選舉人票，川普則拿下82張選舉人票。

主要搖擺州開票結果如下：

拜登 川普 佛羅里達 愛荷華 密西根 北卡羅萊納 俄亥俄 賓夕凡尼亞 威斯康辛 亞利桑那

各州開票結果如下：