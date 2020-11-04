2020美國大選開票即時看 拜登88票暫贏川普

圖／美聯社
圖／美聯社

2020年美國總統大選於11月3日展開，由共和黨候選人川普和副總統彭斯對上民主黨總統候選人拜登和副手賀錦麗，台灣時間4日上午美國各州陸續進行開票作業

根據美國「選舉人團制度」，獲得270張選舉人票的一方即為本次贏家。

拜登目前拿下88張選舉人票，川普則拿下82張選舉人票。

主要搖擺州開票結果如下：

拜登川普
佛羅里達
愛荷華
密西根
北卡羅萊納
俄亥俄
賓夕凡尼亞
威斯康辛
亞利桑那

各州開票結果如下：

拜登川普
肯塔基37.660.8共和黨
維吉尼亞38.759.5民主黨
佛蒙特68.528.8民主黨
西維吉尼亞42.356.0共和黨
南卡羅萊納 47.051.8共和黨
康乃狄克66.132.6民主黨
華盛頓D.C.民主黨
德拉瓦79.419.5民主黨
伊利諾59.838.7民主黨
印第安納38.959.2共和黨
麻塞諸塞70.328.2民主黨
馬里蘭民主黨
密蘇里37.861.2共和黨
密西西比53.645.4共和黨
紐澤西57.941.0民主黨
奧克拉荷馬35.762.6共和黨
羅德島47.050.9民主黨
阿拉巴馬 58.940.9共和黨
阿肯色州共和黨
田納西26.971.9共和黨

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