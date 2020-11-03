美股︱投資人押寶拜登勝選 道指樂漲554點

美股投資人聚焦美國總統大選，並押寶民主黨候選人拜登勝選，期望拜登上任後推出大規模新冠紓困方案，周二（3日）美國股市自開盤便延續周一漲勢，道瓊工業指數盤中一度大漲逾700點，收盤漲幅收窄至554點，標普500指數及那斯達克指數也分別勁揚1.78%%及1.85%，標普500指數中工業和金融股領漲，漲幅皆超過2%。

華爾街日報及NBC於1日發表的最新民調顯示，拜登的全國支持度領先川普10個百分點，估計選舉結果將取決於六大搖擺州，而兩人在搖擺州民調不分軒輊，拜登雖長期領先，但川普的支持度在最新民調中也逐漸攀升。

此外，投資人也關注參議院的改選結果，若改選後出現藍潮（拜登於總統大選中獲勝，並由民主黨獲得參眾兩院的多數控制權），將會對日後美國政策出現重大影響，包括新一輪紓困方案的規模也有望擴大。