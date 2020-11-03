高盛：選舉結果不論誰贏 美元都會續貶

美國投資銀行高盛表示，無論美國選舉結果如何，都不會撼動美元續貶的走勢，預估到2023年底以前美元將下挫15％，貶值幅度「可能」還會擴大。



周二投資人靜待美總統大選結果，追蹤美元對一籃子對手貨幣表現的美元指數達93.996，略低於周一觸及的一個月高點。近日因市場擔心選舉結果出現爭議以及歐洲重啟封鎖措施將打擊經濟，使得美元受到支撐。



高盛全球外匯、利率暨新興市場策略部門共同主管潘德爾（Zach Pandl）10月30日發布研究報告，提列多項美元看貶的原因，認為該貨幣大約被高估10～15％。



潘德爾指出，美國實質負利率可能持續，加上全球經濟復甦，皆是美元疲軟的標準成因。他也提及，疫情與疫苗的發展、美國大選結果，雖會左右美元走疲的時間點，但不太可能影響該貨幣的中期走勢。



潘德爾公布報告的同時，全球市場也剛歷經動盪，隨著美總統大選進入最後倒數、歐洲數國重啟封鎖、美新一輪紓困方案在選前的希望破滅，皆打擊市場信心。



報告提及，「美國大選結果不明朗、全球經濟體質以及美國相對與其他市場的表現，這使投資人不太接納今年底到明年美元匯率走低的觀點，意味投資人在接下來數月尚未就美元疲弱作準備。」



潘德爾指出，美大選結果不會改變他對美元走勢的看法，但可能改變他對貶值時間點的預測。他認為若民主黨大勝，美元新一波跌勢可能會提前到來。



他解釋，如果拜登當選總統，外交將採取多邊政策，尤其是中美關係，這有助於強化人民幣兌美元的升值趨勢。此外，新政府上任後推出新一輪財政振興措施，也會令美元續貶。



潘德爾認為，即便美國總統川普得以連任，市場將更多聚焦於新冠病毒疫苗何時出爐以及全球經濟表現，最終美元匯率也會下滑。