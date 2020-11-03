總統大選投票開始 美股開盤大漲逾400點

美國總統大選投票正式開始，不確定因素可望去除，且隨著美股十月寫下三月股災以來最大單月跌幅，標普500指數更在這段期間創下跌近10%紀錄，美期指周二盤前強勁攀升，逢低進場買盤湧現，因此美股一開盤大漲逾400點，那指、標普500均上漲逾1%。

截至台北時間3日晚間10點40分，道瓊指數上漲295.71點或1.10%、暫報27220.76點；標普500指數上漲32.13點或+0.97%、暫報3342.37點；那斯達克100指數51.74點或0.47%、暫報11009.35點。包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet均上漲。

投資者希望大選快速出現明顯的贏家，以去除一個巨大的不確定性。分析師認為，這可能是市場開始猜測選舉結果，因最後的民調仍顯示「藍色浪潮」將佔據上風（拜登勝選概率大）。這還意味著大規模經濟刺激措施將出現。

關於這次選舉，從市場的角度來看，拜登似乎有比較大的勝選機率，但上升的VIX指數（恐懼指標）顯示，沒有人準備完全抹去川普的勝選可能性。

分析師表示，最可能在短期內引發股市震盪的結果是在3日晚間沒有出現明顯的贏家。市場分析師Katherine Greifeld撰文警告，期權市場有跡象顯示，若本周大選沒有一個明顯的贏家，可能會給美國股市帶來麻煩。

國際油價周一受到歐洲疫情大爆發衝擊，以及利比亞、伊拉克等產油國有意擴產影響，亞洲時段盤中一度跌到5個月來新低。不過，市場預料OPEC+ 將延長原油減產協議，俄羅斯能源部長也表達願意遵守，讓油價回到40美元基準線，激勵國際油價周二大漲近4%。

美國供應管理協會 (ISM)周一所公布的10月製造業PMI數據，受惠於強勁的訂單需求以及就業市場復甦，數據升至59.3，創近2年新高。周二即將公布的耐久財數據，以及將下來將出爐的非農報告、美國失業數據、美國聯準會貨幣政策決策，預料將符合市場預期成長，有望帶動美國經濟穩定復甦。

（中時新聞網 葉明芳）