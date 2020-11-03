黑天鵝作者示警 這些產業回不去了

美國總統大選將於今晚舉行，不僅美國人關注，全世界也都在看。《黑天鵝效應》一書的作者塔雷伯（Nassim Taleb）指出，無論是誰贏得美國大選，新冠肺炎的疫情都永久改變了經濟，特定類型的企業將永遠無法恢復到疫情前的狀況。

根據《商業內幕》報導，Taleb日前接受CNBC的採訪時表示，拜登的稅收計畫可能會導致市場扭曲，不過，無論是誰贏得美國大選，經濟將不會恢復到疫情前，因為經濟結構已經發生永久性的變化。他說，例如美髮店和牙科診所等一些企業，儘管暫時受到疫情的影響但終將恢復，但像是商務旅行和紐約商業不動產等其他領域恐將永遠都「回不去了」。

Taleb補充提到，自三月份疫情爆發以來，目前就業人數持續增加，很大程度要歸功於已能適應疫情，且目前能夠獲利的科技公司。然而，他說，必須從經濟已大不如前的觀點來思考，像是航空公司不太可能重新僱用他們之前已裁員的員工。

Taleb強調，從一開始，社會不斷否認新冠肺炎疫情的嚴重性，並以為疫苗將迅速解決這場流行病的態度，直到現在疫情已流行十個月，人們仍希望有疫苗能解決疫情，這種態度導致他們在國內生產毛額（GDP）、許多領域，甚至是社會付出如此高昂代價的原因。

此外，Taleb也擔心對預測的選舉結果過度自信，雖然這場選舉不會成為黑天鵝事件，但投資人仍應謹慎，必須小心選舉成為無法預測結果的「不透明制度」。他並警告，投資人不要試圖預測選後股市反應，因為2016年大選時，投資人認為川普勝選，股市將崩跌，但結果情況剛好相反。

文章來源：MARKETS INSIDER

（中時新聞網 葉明芳）