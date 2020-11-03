美國發債誰埋單？台灣、新加坡被點名

中國近年減持美國國債，川普（Donald Trump）發動全面貿易、科技戰加上美元持續疲軟，今年更是以每月百億美元左右規模降低水位，至8月剩1.06兆美元，甚至可能降到8000億左右，但美國為因應疫情大規模公共支出又必須長期大額度舉債，那麼誰埋單？外資點名，台灣、新加坡是候選，或者美國Fed（聯準會）被迫吃下。

大陸在2018年中美關係惡化後開始有意識拋售美債，有意透過外匯儲備多元化減少依賴美元，自去年6月就已交出保持多年的美國最大債主身分。9月出人民日報社下轄國際報紙《環球時報》甚至引述上海財經大學教授奚君羊說法稱，這是長期趨勢，會減持至8000億，若有軍事衝突等極端情況甚至可能全數拋售美債。

資產管理公司施羅德（Schroders）策略師密（Kristjan Mee）指出，美國經濟恢復速度跟不上應對疫情支出，至8月底，過去12個月滾動預算赤字已近3兆美元，是第二次世界大戰後最糟狀況，而選後又勢必得有新紓困方案出爐，只能透過發債籌錢，因此國債量可能持續保持高位，關鍵問題是誰來埋單。

密分析，外匯準備充足、當局會干預市場的亞洲國家是可能買家，並特別點名台灣、新加坡，從3月起顯著增加的外匯存底讓台、星有本錢購債，若美元持續走軟，可能有其他新興市場國家增持美債，因為這些國家央行通常透過購買美元、美債來避免本國貨幣升值過多影響出口競爭力。

德意志銀行首席國際策略師魯斯金（Alan Ruskin）認為，大陸不至於大幅度主動拋售美債，而會將新的儲備循環投入非美元資產，這樣較低調而不會加深國際緊張。他認為若美國發行的國債大陸沒有意願購買，Fed可能要被迫自己吃下，這種國債與美元準備系統內循環長期可能引發更嚴重問題。

（中時 王毓健）