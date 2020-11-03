參院選舉結果 華爾街也緊盯

華爾街不只關心美國總統大選由誰勝出，同樣在乎參議院選舉結果。多數投資人預測拜登可望順利入主白宮，但他主張擴大經濟振興與推動健保改革等政策仍需獲得國會支持。換言之，參院控制權由民主黨或共和黨拿下，將對市場產生不同程度衝擊。

調查顯示，民主黨除了贏得總統大選外，獲得參眾兩院控制權的機率也很高。但也有人預測，即便共和黨在總統選舉落敗，他們應該可保住參議院多數優勢。

民主黨目前在參院擁有47席（含2席支持他們的獨立參議員），共和黨持有53席。民調預估，民主黨這次增加席次可望介於3到7席之間，而這足以令他們過半。

對於多數投資人來說，民主黨大獲全勝對於他們最為有利，原因在於拜登政府可能提高基建支出並推出更大規模紓困計畫。

川普政府與眾院民主黨團日前就1.8兆美元疫情紓困方案展開協商，但參院共和黨議員以支出花費過高堅決反對。部分投資人認為，若拜登當上總統，參院由共和黨掌控，那政府擴大財政支出的規模恐大幅縮水。

瑞銀集團全球財富管理固定收益部門主管麥克拉克林（Tom McLoughlin）表示：「若民主黨贏得總統大選但沒拿下參院，股市可能出現負面反應，部分原因在於紓困規模可能縮水。」

但投資人也擔心，民主黨政府可能提高稅率、強化監管，導致企業獲利下滑，因此支持參院由共和黨控制，如此一來便能避免民主黨大幅改變現狀，而這有助於股市長期表現，特別是能源股與醫療保健股。

民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前表示，他們將採取積極行動調降藥價並對抗氣候變遷。

諮詢機構Height Capital Markets研究主管索爾茲布利（Benjamin Salisbury），若拜登勝選、民主黨輕鬆取得參院，那民主黨可能覺得這代表得到多數選民託付，應為他們解決迫切問題。