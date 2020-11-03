美大選牽動美中台局勢變化

美國總統投票日終於來臨，大選可能引發美國歷史上最嚴重的選舉危機，究竟誰會入主白宮不光牽動世局，更將深刻影響中美和兩岸關係。

這次大選普遍被視為對川普的「公投」，競選活動伴隨著美國新冠疫情的擴散以及種族抗議活動而進行。選舉在社會高度分裂，民主黨和共和黨支持群眾屢傳衝突下舉行。川普先前多次不願就選輸將移交權力表態，更讓這次大選充滿了懸念。

由於疫情影響和社會高度動員，通訊投票加上個人提前投票預期將超過1億人，創下美國歷史紀錄，但同時也為這次大選爆發危機預埋了地雷。川普一直攻擊通訊投票作弊，顯然是意識到了隨著通訊計票開始進行，可能出現的「藍移現象」對他不利，目前賓州、德州、北卡羅萊納州和威斯康辛州都傳出了針對預先投票的司法訴訟。Axios甚至報導，川普親信透露，大選夜若領先，川普將自行宣布當選。如果發現賓州讓川普從贏到輸，就指民主黨舞弊。拜登陣營顯然也有備而來，早就準備好了陣容堅強的法律顧問，準備為未來可能發生的選舉訴訟做出準備。

美國多家媒體已多次發出預警，指如果一方提前宣布勝選，而另一方拒絕承認敗選，將加速撕裂社會，進一步毀壞美國在世界的聲譽和影響力，更甚者「見證霸權的黃昏」。

川普執政後期，中美關係高度緊張，雙方互關使領館，美駐京大使更是懸缺，而台美關係不斷升級，導致兩岸持續緊張。不管是選舉結果很快浮現或是懸而未決，不同的情況都會對中美和兩岸關係帶來衝擊，政府應該謹慎小心，妥為因應。

（中國時報 孫昌國）