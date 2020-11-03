川普若連任 陸學者認有利中方

美國大選結果即將揭曉，雖然民進黨政府否認押寶美國總統川普，但台灣社會的川粉氛圍很明顯，大陸在更早就已澄清，沒有坐等美國大選，隨時可修補雙邊關係。在大陸政府內部，包括外事部門，認為川普連任對大陸有利的人不在少數，雖然中美關係遭遇建交後最嚴峻挑戰，但大陸外交成就在過去4年，也是中美建交以來成績最豐碩的。

美國布魯金斯研究所主席艾倫於8月13日邀請大陸駐美大使崔天凱與20多名學者及有關人士就中美關係舉行視訊交流，崔天凱當時就強調，也許有人認為中方在等待今年11月美國大選結果，但中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間。預測或影響美國內政走向遠非中方所能，中方既無意願、也無興趣捲入其中。

損盟國利益 失信任感

與此同時，包括大陸外交部下的中國國際問題研究院、清大國關院，愈來愈多大陸權威學者認為，當國際逆全球化、反合作已無法逆轉，從大陸整體利益而言，川普連任對中國中長期是有利的。

組反中聯盟 效果不彰

大陸涉外人士透露，這類看法的重點是，一是川普會損害美國國家利益，荒腔走板的防疫就是一個最佳例子，二是川普損害盟國利益方向不會變，對德國、日韓駐軍就是一例，美國海外駐軍有著二戰後歷史、盟國信任感等多重因素，但川普是不給錢，軍隊就要走人。

還有川普在國際上是孤立主義，雖然國務卿四處奔走籌組反中聯盟，但效果不彰，這4年來，巴拿馬、多明尼加、占有南太重要戰略位置的索羅門群島、中美洲薩爾瓦多等國陸續與大陸建交。

該名人士強調，為什麼台灣原本的中美洲有不少邦交國，因為是美國的後院，但美國連自己的後院都管不了，整天只從台美關係上挑釁大陸，自己周邊都被大陸邦交國包圍了，「如果總統是希拉蕊，有可能放任這些事發生？如果美下重手，中美洲國家敢跟台灣斷交？」

（旺報 連雋偉）