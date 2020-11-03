誰將入主白宮？「美國章魚里」民調出爐

美國總統大選開票將於台灣時間3日晚間展開，這場大選之戰川普與拜登打得如火如荼，令外界屏息凝神，靜觀選舉初步結果，而素有「美國章魚里」之稱的維哥郡（Vigo County）最新民調也出爐，兩位候選人的支持率竟不相上下。

位於美國印第安那州的維哥郡，人口僅有10.7萬人，該地區自1888年起，除了1908年及1952年兩次失誤外，幾乎精準預測每次的美國總統大選結果；且自1956年開始，該地區的的民調更是連續16次命中大選結果，因此被視為美國選情指標，並獲得「美國章魚里」之稱。

由於本次大選選情膠著，兩位候選人的民調差距不大，因此素來多次成功預測大選結果的維哥郡民調也備受外界關注。

據美國愛默生大學（Emerson College）於上月29日至31日對該地區500位選民進行民意調查，民調結果顯示，該地區居民對兩位候選人的支持率完全相同，川普與拜登的支持率皆落在48%，其餘的3%選民則是支持其他黨的候選人。

當地居民指出，維哥郡之所以能精準呈現美國大選結果，是因該地人口組成幾乎可被視為整個國家的縮影，維哥郡的人口組成中約有85%的白人居民，整個地區聚集了農村、市區和大學城，農村居民的政治傾向大多偏向立場保守的共和黨，而城市居民則傾向支持民主黨。