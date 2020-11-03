逾9,500萬美國人已先投票 投票率可望創新高

根據佛羅里達大學的「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）資料，迄周一止已經有逾9,500萬美國人提前投下總統選票，這已經相當於2016年大選總投票數的69％，因此外界認為這次美國總統大選投票率將創新高。

2016年大選，選民提前在投票日之前投票僅4,700萬張，只有今年的一半。2016年總投票數約1.38億張，許多專家認為今年大選的投票總數將輕易地超過2016年的水準。

美國人以郵寄選票和個人親自提前投票等數量大幅增加，主要原因是美國新冠肺炎疫情嚴重，目前已導致逾23萬美國人染病死亡，讓民眾基於避免感染新冠病毒的個人健康安全考量，選擇以避開投票日人群聚集的方式來投票。

但在川普提出對郵寄選票可能作假的疑慮下，外界預期其大部份支持者傾向在周二投票日當天親自出來投票。

根據路透／易普索（Reuters/Ipsos）在10月27日到29日間所做民調顯示，拜登的民意支持率以51％領先川普的43％。但在亞利桑那、佛羅里達和北卡羅萊納等州選情激烈，這裡的選舉人票可能成為決定選戰勝敗的關鍵，因此成為雙方陣營的重要戰場。

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