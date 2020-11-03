川普苦戰…搖擺州追近 翻盤難度較4年前更高

明天是美國總統大選投票日，總統川普即使努力衝刺，全國民調仍大幅落後競選對手拜登；在關鍵搖擺州支持度雖追近，但選前游離票所剩無幾，川普翻盤難度比4年前更高。

2016年總統大選，川普民調長期落後，選戰尾聲急起直追，最終拿下多個關鍵搖擺州，擊敗普選票更多的對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。今年，代表民主黨出征的前副總統拜登（Joe Biden）民調領先大半年，但沒有太多人敢斷言大選結果如何。

根據近兩天公布的全美民意調查，路透社與易普索（Ipsos）數據顯示拜登以51%支持率領先川普的43%，國家廣播公司新聞網（NBC News）與華爾街日報數據則是拜登52%、川普42%。

「紐約時報」綜合各家民調平均數據顯示，拜登全美支持度領先川普8.5個百分點。相較之下，4年前大選投票前夕，希拉蕊支持度領先川普約4個百分點，最終普選得票率差距2.1個百分點，兩者相去不遠。

川普今年力拚後來居上，4年前橫掃的6大搖擺州選情一般視為關鍵，包括大湖區的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州，及陽光帶的亞利桑那、佛羅里達、北卡羅來納州。

過去兩週，川普在上述6州民調支持度略有起色。根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站平均數據，川普落後拜登的差距已從10月19日的4個百分點縮小到2.7個百分點，但在大湖區搖擺州的差距未顯著拉近。

川普在北卡羅來納州微幅領先0.5個百分點，在亞利桑那、佛州分別落後0.5、1.7個百分點，在賓州落後2.9個百分點，在密西根、威斯康辛州落後幅度分別達5.1、6.6個百分點。

4年前，搖擺州的民主黨支持者在選戰末尾倒戈，扮演將川普送進白宮的推手。今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，全美近1億選民已提前投票，大選日前游離票所剩無幾，搖擺州也未見太多最後關頭風向改變的跡象，不利川普翻盤。

「華爾街日報」報導，共和黨與民主黨籍民調專家1日調查選情最激烈的12州，結果顯示拜登以51%支持率領先川普的46%，與前一週調查結果幾乎雷同。

4年前，許多民調機構未掌握到選戰尾聲倒向川普的游離選民。美國民意研究學會（AAPOR）發現，當年威州、佛州與賓州約13%選民直到選前最後一週才決定投給誰，這些選票大多流向川普，助他在這些搖擺州險勝希拉蕊。

但今年，搖擺州尚未決定投給川普或拜登的選民極少。根據上述調查，只有1%受訪者回答不確定要投給誰；雙方陣營各只有1%支持者回答有可能倒戈，顯示絕大多數選民早有定見。

負責調查的共和黨籍民調專家麥金特福（Bill McInturff）與民主黨籍民調專家霍威特（Jeff Horwitt）表示，拜登較4年前的希拉蕊獲得更多游離選民支持，特別是白人女性；與4年前另一差別是川普已非政治素人，今年選民投票時可依執政紀錄評判川普。

麥金特福說，川普翻盤希望在於大選日當天尚未投票的支持者傾巢而出，因為民調顯示，放棄提前投票、選擇大選日才進投票所的選民中，支持川普的比例高了許多。

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