研究：孟買2021年1月將達群體免疫狀態

印度塔塔基礎研究院的研究報告預測，印度金融大城孟買將於2021年1月達到「群體免疫」狀態，因為屆時已有近80%的貧民窟人口感染過新冠肺炎。

印度塔塔基礎研究院（Tata Institute of Fundamental Research，TIFR）發表最新報告，截至10月26日的數據分析估算，到2021年1月，孟買將達到「群體免疫」狀態，屆時將有近80%的貧民窟人口，及55%的非貧民窟人口感染過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

研究顯示，在印度最大節慶排燈節（Diwali）之前的11月第一週，孟買如果完全解封，將因為人口接觸更加頻繁，而使感染新冠肺炎而住院的比例升高；而排燈節後大約一兩週內，病例也會有所增加，但若與今年8月時孟買最大節慶象神節（Ganpati festival）相較，染病的增加率相對減少。

TIFR科技與電腦科學學院院長朱尼加（Sandeep Juneja）告訴印度時報（Times of India），排燈節之後的新增病例會低於8月的象神節，是因為有愈來與多的孟買居民已暴露在新冠肺炎之中，人們對新冠肺炎已產生免疫力。

TIFR的研究認為，如果大專院校在2021年復課，將不會大幅增加感染新冠肺炎的住院率。

不過，朱尼加表示，如果孟買的第二波新冠肺炎疫情衝擊在11月發生，住院率將比第二波衝擊在2021年1月發生要大幅增加。

TIFR與大孟買市政機構（The Brihanmumbai Municipal Corporation，BMC）在3個市政區域針對新冠肺炎疫情進行研究，7月進行的研究顯示，當時貧民窟已有57%的人口及16%非貧民窟人口感染過新冠肺炎，體內擁有抗體。

這份報告也預測，若孟買明年2月1日在大孟買地區為年齡超過50歲以上的293萬人接種COVID-19疫苗，因感染此病死亡的人數將可減少64%。

孟買為印度最大的金融商業中心，人口約2000萬人，其中約40%的人口住在貧民窟；孟買自從印度新冠肺炎疫情今年3月惡化以來，一直是全印度疫情最嚴重城市的前幾名，尤其是人口稠密且居住條件差的貧民窟，更是外界關切的焦點。