大選日續拜票 拜登將在賓州衝刺

美國民主黨總統候選人拜登的競選陣營表示，拜登於3日大選日，將在賓州拜票。賓州也許會是今年整個大選的關鍵州，拜登正在此地進行最後衝刺。

拜登陣營說，民調支持度領先對手川普的拜登將前往出生地賓州史克蘭頓（Scranton）以及費城（Philadelphia）。

他的競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）則將前往密西根州拜票，這也是選戰勝敗的關鍵州。

不學川普走透透 拜登選前固守最重要戰場賓州

美國總統大選競選最後一天，現任總統川普將穿梭4州造勢，民主黨候選人拜登則全力投入賓州固票。賓州被視為最重要戰場，除了因掌握多張選舉人票，也為防選舉訴訟打亂結果。

美聯社報導，已有9300多萬美國選民提前投票，而今天是川普和拜登（Joe Biden）在關鍵戰場州爭取選票最後機會。能拿下哪些州才能獲得勝選所需的270張選舉人票，拜登目前選擇較多；川普則押寶最忠實支持者的熱情能在投票前一刻噴發。

拜登這回若能在賓州勝選，將令川普連任機率大大降低。賓州是搖擺州當中重點，掌握20張選舉人票，僅次於佛羅里達州的29張。

賓州緊鄰拜登居住的德拉瓦州，長久以來是他的競選重鎮，也是他阻擋川普贏得夠多選舉人票的選戰堡壘。拜登、副手賀錦麗（Kamala Harris）及兩人的配偶，今天將分頭穿梭賓州造勢。

不過，拜登在最後一天還加入一趟俄亥俄州的行程。這洩露出他的陣營寄望能讓選舉結果大贏川普，好讓對方可能在賓州提出的選舉訴訟基本上無關緊要。川普4年前在俄亥俄州得票率以8個百分點大勝，這回要贏得選戰非拿下不可。

不只俄亥俄州，拜登也努力想搶下川普原本可靠的選區，例如愛阿華州、德州和喬治亞州。民主黨最受歡迎的助選員前總統歐巴馬（Barack Obama）今天便預計前往喬治亞州催票。

拜登全國民調數字雖然遙遙領先川普，但他想擴大勝選版圖的企圖心，仍令一些還對4年前敗選餘悸猶存的民主黨人感到不安，擔心拜登可能因此丟失長期票倉，如賓州、密西根州和威斯康辛州。

川普今天的策略則是只巡迴4年前勝選的州，包括在北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州各有一場造勢大會，在密西根州則有2場。就連選前之夜也是選在4年前相同地點、密西根州的大急流城（Grand Rapids）。