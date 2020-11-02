川普、拜登誰勝出？受惠類股大不同

美國總統大選究竟是由川普或拜登勝出，對於不同個股與類股將帶來極大衝擊。若拜登獲勝的話，可望帶動再生能源與基建股票上揚。若川普連任，那受惠的將是石化燃料與航太國防業。



摩根大通首席美股策略師拉科斯（Dubravko Lakos）針對兩人建立一籃子股票，以基建股票為代表的拜登概念股過去兩個月來上漲4.5％，相比之下，以銀行業為代表的川普概念股暴跌16％。



拉科斯表示，若支持綠能的拜登獲勝，可望拉抬再生能源類股上揚。市場預期民主黨將在總統與國會選舉大獲全勝，而這反映在綠能概念股飆漲上頭。



德意志銀行報告指出：「若民主黨大勝的話，那他們為了重振經濟可能推出大規模基建法案。」



摩根大通將Vulcan Materials、雅各布工程集團與卡特彼勒等基建股票列為拜登概念股。



投資機構Columbia Threadneedle Investments預估，拜登當選後將降低與大陸的貿易衝突，而農產品與穀物等商品出口商將受益。但拜登對石化燃料業並不友善，執政後可能限制頁岩油田開採，而這恐不利於油氣鑽探業發展。



但阿默普萊斯金融服務公司（Amerprise Financial）表示，拜登政府可能提高企業稅並加強監管，銀行業或許比較樂見川普連任。摩根大通將美國銀行、富國銀行與花旗集團列為川普概念股。



此外，川普連任後預估將持續提高國防支出，因此他的當選對於航太國防產業將是利多。



安聯環球投資（Allianz Global Investors）則認為，不論是川普或拜登當選，他們都將持續施壓科技業，但民主黨可能採取更積極手段逼迫科技巨擘分拆事業與強化監管。



而雖然民主與共和兩黨皆承諾打擊高藥價，但若拜登勝出、民主黨取得參院，醫療保健業恐面臨更大壓力，因此川普當選可能令他們稍鬆一口氣。