美股財報超預期 4大產業逆風高飛

美股S&P 500企業第三季財報密集公布，目前已有64％公布獲利數字，雖然整體年減9.8％，不過，醫療、核心消費、資訊科技、公用事業逆勢成長。投信法人認為，儘管短期受到疫情、選情考驗，上述四大產業基本面受影響有限下，逢回可留意加碼布局機會。

根據FactSet統計，截至上周五（10月30日）為止，S&P 500企業中，已有64％企業公布第三季財報，與去年同期相較，獲利下滑9.8％，不過，優於預期的企業比例高達86％，高於近5年平均的73％，創有統計數字以來，超越預期最多的季度。

若細究個別產業，能源、工業衰退幅度最大，年減分別達113.5％、50.9％；反觀，醫療、核心消費、資訊科技、公用事業四大產業，獲利逆勢成長，年增率各有9.3％、2.7％、2.6％與0.3％，顯示受到疫情影響有限。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，新冠疫情觸動醫療需求，除了疫苗開發之外，疾病篩檢、看診、醫療照護與管理服務，迅速展開。而且為避免接觸傳染風險，結合基因體學、AI大數據分析、物聯網等科技的精準醫療，大受青睞，帶動營收獲利逆勢成長。

不僅醫療產業如此，許多中大型企業也透過創新科技，擺脫疫情的枷鎖。如：愛立信評估，藉由AI、5G、機器人和自動化等解決方案，度過短期難關，並滿足數位轉型升級的長遠目標。因此，在這一波疫情的考驗下，相關的精準醫療、人工智慧、資訊科技，大放異彩。

進入秋冬，歐美疫情惡化，德、法等國再度祭出封鎖措施；加上，美國總統大選難分難解引發的市場恐慌，造成近期股市大跌，但陳世杰認為，醫療、資訊科技，及扮演民生基本需求的核心消費、公用事業產業，具基本面支撐，受影響相當有限，逢回都是絕佳的加碼布局良機。

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