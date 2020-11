下猛藥 美媒曝川普將提前自行宣布當選？

今(11/2)日國際財經新聞重點摘要:

1.誰入主白宮都一樣 美歐貿易戰仍有難解的結

在釀酒商、烘焙業者及橄欖樹果農成為美歐關稅戰下的附帶犧牲者後,歐洲正密切關注接下來4年關稅戰會在川普執政下愈演愈烈,還是會在拜登政府下轉趨較不具對抗性的協商。

美聯社報導,歐洲官員與言明有意改善美歐關係的拜登(Joe Biden)較為合拍,已不是祕密。但不論誰勝選,美歐之間在川普執政下爆發的根本爭議,甚至在某些情況下更加惡化,一時半刻恐怕也難以化解。

尤其,不管最後是誰拿下白宮大位,歐洲推動對谷歌(Google)與亞馬遜(Amazon)等美國科技巨獸開徵數位稅,都可能引發雙方摩擦。早在川普上任前,歐洲對飛機製造商空中巴士(Airbus)的支持以及美國對波音公司(Boeing)的支持,就已引發歐美之間的爭議。此外,還有歐洲長久以來對美國「氯洗雞」的禁令。

皮特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員鮑恩(Chad P. Bown)表示,即使是在雙方較為友善的時期,「雙邊也存在令人煩惱的問題,一直以來、且永遠都會有這些問題。這就是貿易的本質,就是會有這些問題,必須加以解決。」

這對美歐雙方仰賴跨大西洋貿易的1600萬工作者來說,可能造成各種後果。美歐過去4年間在關稅問題上針鋒相對,已經影響製造和販售大量商品的公司行號和個人。

德國甜點糕餅製造業者就是其中之一。在世界貿易組織(WTO)裁定歐洲政府非法給予空中巴士補助後,美國便對歐洲商品課徵關稅作為報復。德國甜點協會(BDSI)表示,今年上半年,受波及的甜點製造商出口銷量已經掉了3成。

德國甜點協會精緻烘焙食品部門主席尼克尼格(Andreas Nickenig)說:「多由家族經營的中小企業一夕之間失去花了數十年時間努力建立的龐大市場,而且這並非出於他們自己的過錯。」

(中央社)

2.歐盟:分拆科技巨擘為不必要的

歐盟反壟斷事務官員周日對媒體指出,分拆谷歌、亞馬遜等科技巨擘為不必要的。

歐洲競爭委員會專員維斯塔格(Margrethe Vestager)周日告知多家歐洲媒體表示,雖然在極端的案例中,歐盟將使用相關措施,但她並不認為需要去分拆這些全球科技大咖。

「將永遠不會來到那一點」,維斯塔格說,「到目前為止,我們還沒有遇過會導致該類似行動的案例」。

歐盟內部市場專員布瑞頓(Thierry Breton),新的提案規則將包括強制科技巨擘分拆或賣出部分的歐洲營運,如果他們的市場主導地位已經危害到客戶或小型競爭者的利益。

維斯塔格預計在12月2日提出規範科技巨擘的新草案,然而該提案需先調和其他會員國和歐洲議會。先前維斯塔格曾表示,她將提案賦予執法者新權力,以解決在數位市場的市場失靈問題,並阻止另一新的(問題)產生。

(時報資訊 張朝欽)

3.英國多位部長暗示 大封鎖可能延續到明年

英國政府一位資深內閣成員周日指出,首相強生(Johnson)周六提出的一個月全國封鎖,為有效遏止新冠疫情蔓延,將可能再度延長時間。

歐洲第二大經濟體英國為全歐洲因新冠病毒死亡人數最多國家,目前每日新增約2萬名確診,衛生專家警告,今年冬天可能飆到單日8萬名確診。

當媒體問到是否可能在一個月過後的12月初再次延長全國大封城時間,資深內閣部長哥夫(Michael Gove)正面表示,是的,「除非我們現在開始採取行動,我們可以很肯定地說,醫療服務將以我們無法容忍的形式被淹沒」。

根據英國泰晤士報分析,已有數位內閣部長暗示,英國的封鎖將延續到明年,而政府也考慮在聖誕節期間給予短暫的鬆綁。多位內閣成員指出,如果新冠相關死亡上升和醫院入住率仍高,要停止大封鎖將是「非常地困難」。

將一個月的封鎖延長,不是不可能,在強生上周六宣布全國大封城的前十天,首相才在國會指出,對全國進行完全的封鎖是「一點也毫無意義的」。

英國政府主要科學顧問佛拉(Jeremy Farrar)最新表示,除非疫情明顯地退去,封鎖需要在12月初後再延長;「這樣做是比較好的,總比在(12月初)取消限制後,然後在聖誕節和新年期間採取加倍嚴厲管制要好」。佛拉希望疫苗在明年推出,儘管不會是完美的。

資深部長哥夫表示,未來數天內政府勢必推出更多金融支援,包括目前10月31日已到期的工資補貼方案的延長。新的封鎖措施將大大增加政府已承諾的2000億英鎊緊急援助。

摩根大通(JPMorgan)周日表示,新措施將再增添英國200億英鎊負擔,並將第四季的經濟成長再拉下1.5個百分點,綜合的影響將讓政府預算赤字拉高到GDP的20%。

路透調查英國全年GDP將萎縮10%,為有史以來最差年度GDP表現。

(時報資訊 張朝欽)

4.美大選倒數下猛藥 川普稱醫師虛報染疫死亡病例

美國感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19)病例今天持續攀升,中西部各州住院人數屢創新高。尋求連任的總統川普和民主黨對手拜登陣營在大選倒數2天措辭更加激烈,猛打疫情牌。

根據路透社統計,全美昨天通報近8萬7000起確診病例,有909人病故,中西部住院人數連續第6天創新高。而在10月,31州單日新增病例、21州單日染疫住院人數以及14州單日新增死亡病例均創新高。

川普即將在本月3日決戰拜登,這位共和黨籍總統淡化病毒威脅,並指控民主黨誇大疫情。美國已有23萬多人染疫病故,仍是全球疫情最嚴重的國家。

拜登和黨內同志則砲轟川普是差勁的領導人,未能遏阻美國疫情延燒。美國平均單日新增病例數也居全球之冠。

川普10月30日更不實指控醫師虛報染疫死亡病例以獲利,引發戰場州威斯康辛的州長嚴厲批評。美國有線電視新聞網(CNN)報導,川普當天在密西根州的造勢集會上說,美國醫師將病例數灌水,因為「有人死於新型冠狀病毒,(他們)就能拿到更多錢」。

民主黨籍威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)今天告訴CNN節目「美國國情」(State of the Union):「我們的總統竟認為醫師有錯、亂報病例數,且他相信一切要結束了,其實根本還沒結束。」

他說:「我們看到住院人數暴增。我們絕對需要有人知道這是一個問題,這是大事,人民持續喪命。」

拜登競選陣營顧問鄧恩(Anita Dunn)也反駁川普對於醫師的批評,她指出,許多醫護人員長期欠缺防護裝備。她在美國廣播公司(ABC)節目「本週」(This Week)上說:「自這場危機爆發以來,這些人就一直冒著生命危險。」

(中央社)

5.大阪都構想公投結果遭否決 市長松井宣布將退出政壇

日本大阪市昨天舉行「大阪都構想」公投,也就是廢止大阪市,改編為4個特別行政區與大阪府整合。最後公投案以1萬多票的小幅差距遭到否決,大阪市繼續保留下來。

大阪市在2015年也曾舉行過大阪都構想公投,也是僅以1萬多票的差距未過關,這是大阪都構想第二次遭到公投否決。

日本讀賣新聞、朝日新聞等媒體報導,大阪市昨天舉行大阪都構想公投,220萬5730位大阪市民擁有投票權,投票率62.53%,比2015年第一次公投下滑4.48個百分點。

最終投票結果,贊成票有67萬5829票,約占49.4%;反對票69萬2996票,約占50.6%。大阪市公投以約1萬7000多票的差距,第二次否決大阪都構想。

大力推動大阪都構想的大阪市長松井一郎、大阪府知事吉村洋文,昨天晚間聯合召開記者會。

松井表示,第二次公投會失敗,是因為他身為政治家的能力不足,宣布將在2023年4月大阪市長任期屆滿後退出政壇;吉村則說,他坦率地接受市民的判斷,不會再度挑戰大阪都構想。

大阪都構想是指廢除總人口約270萬人的政令指定都市大阪市,參考東京都23區的結構,將現行大阪市的24個行政區,重新編成「淀川」、「北」、「中央」與「天王寺」等4個特別行政區,與大阪府整合。

大阪都構想最早是曾任大阪府知事與大阪市長的橋下徹在2010年提出,橋下成立政黨「大阪維新會」(後改名「日本維新會」)推動此事,並曾在2015年5月舉辦居民投票,當時反對票70萬5585票、贊成票69萬4844票,以1萬741票的些微差距遭到否決,橋下隨後宣布退出政壇。

去年維新會代表(黨魁)松井一郎與代表代理執行吉村洋文雙雙在地方選舉壓倒性勝出,分別當選大阪市長與大阪府知事,第二度推動「大阪都構想」居民投票,然而昨天的第二度投票仍然遭到否決。(中央社)

6.川普證實上演司法保衛戰 美媒曝他將提前自行宣布當選

美國新聞網站Axios昨(1)日披露,不管各關鍵州郵寄選票結果是否出爐,如果選舉日當天開票領先,美國總統川普已經計畫好提前自行宣布當選,不過他昨日稍後否認報導,但也證實如果後續還有州政府持續計算選舉日後才送達的郵寄選票,他將訴諸司法途徑。

美國新聞網站Axios昨日引述3名熟知川普私下評論的消息人士說法報導,過去幾周來川普曾私下透露選舉日的情景,如果當晚開票後看起來他保持「領先」,他周二當晚就會宣布勝選,他已經「計畫好走上台後宣布贏得大選」,報導說川普不管包括賓州在內等幾個關鍵州還有許多普選票尚未開出,就會逕自這麼做。

川普的美夢如果要成真,他的幕僚預估他至少要拿下,或者至少在俄亥俄州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、德州、愛阿華州、亞利桑那州、以及喬治亞州等7個關鍵州取得領先。

如果當晚計票結果顯示川普在這幾個州領先,川普陣營的策略是指控3日選舉日後才驗票的郵寄選票已構成選舉詐欺(election fraud)。

由於新冠肺炎疫情爆發,今年使用郵寄選票(mail ballot)的美國選民大爆量,比起共和黨支持者,民主黨支持者更傾向使用通訊投票(mail-in voting),不過部分州別已經決議,只要選票上的郵戳日期是在選舉日之前,選舉日後才送達選舉辦公室的郵寄選票仍可納入計票,預期部分州的開票結果將延後數日才能出爐。

許多分析師先前已經預測,選舉日當晚,作為關鍵搖擺州的賓州可能會由川普領先,不過後續計算郵寄選票後,賓州的選舉結果可能翻盤。Axios指出,如果屆時賓州真的翻盤,川普陣營已經準備好聲稱民主黨人「竊取」大選,據悉川普的顧問群已經為此策略規劃數周。

針對報導,英國《衛報》(The Guardian)指出,川普周日晚間否認他將會提前宣布勝選的傳聞,不過他也證實,將會設法阻止選舉日後仍然計票的程序。

「選舉結束後我們還要等待很長一段時間,我不認為這是公平的」,他說,「我認為選舉結束後還能蒐集選票是很糟糕的事,選舉結束後很長一段時間各州仍允許計票是很糟的事」,「我們不能在選舉日當晚得知選舉結果,我認為這很糟糕,選舉一結束,當晚我們就會找上律師。」

「我們不想讓賓州那個非常有黨派色彩的州長,讓他放任選票每天進來,結果我們可能只多看到1萬張選票。」

Axios指出,儘管每個州規定不同,不過各州都認可郵寄選票的法律效力和選舉日當天投票一樣,許多州規定選舉日當晚才能讓這些郵寄選票驗票,賓州也是其中之一,預計可能要數日、甚至數周才能揭曉賓州真正的投票結果。

尤其民主黨籍的賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)先前已經表示,今年當地的郵寄選票比4年前多出10倍,預計要花上數日才能知道真正票數。最高法院先前已經裁定,大選後3日才寄達賓州選舉辦公室的郵寄選票仍可計入驗票。

根據民意調查分析網站FiveThirtyEight的數據,川普陣營列出的7大關鍵州中,川普在俄亥俄州、德州、愛阿華州取得領先,拜登在佛州、北卡州、喬治亞州、及亞利桑那州領先,不過兩人的民調差距都非常小,差距最大的是亞利桑那州,拜登領先3個百分點,差距最小的是俄亥俄州,川普只以0.2個百分點些微領先。

(中時新聞網 吳映璠)