CNN將易主？傳貝佐斯可能收購

銀行圈盛傳，全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）可能考慮收購美國有線電視新聞網（CNN），不過該項消息遭親近貝佐斯的人士否認。

綜合福斯財經新聞網（Fox Business Network）、英國《獨立報》（Independent）、半島電視台（Al Jazeera）報導，福斯財經新聞網10月27日以「貝佐斯可能有興趣收購CNN？」為題，引述多名銀行家的說法指出，在2013年買下《華盛頓郵報》（The Washington Post）的貝佐斯考慮從美國無線業者暨寬頻巨擘AT&T手中收購CNN。

不過一名親近貝佐斯的人士表示，貝佐斯對此交易並不感興趣，指出現在「並沒有有關此事的討論」。

報導指出，2016年AT&T以850億美元併購擁有CNN的媒體娛樂集團「時代華納」（Time Warner）後，便負債數百億美元，因此CNN有可能成為AT&T計畫出售的資產之一，而口袋極深的貝佐斯就可能成為潛在的收購者。

除了財務問題，一名聽聞貝佐斯對CNN感興趣的匿名銀行家透露，AT&T內部也對CNN惹火華府共和黨人士感到擔憂。

儘管消息人士打臉貝佐斯可能收購CNN的傳聞，不過獨立調查公司「LightShed Partners」科技分析師葛林斐德（Rich Greenfield）指出，AT&T想出售CNN並不令人意外，令他驚訝的是CNN將是AT&T唯一出售的資產，他認為如果CNN是AT&T更大規模出售計畫當中的一部分，那這筆交易會更有意義。

他也不認為貝佐斯是唯一潛在買家，美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）都可能透過母公司出手。

儘管近期CNN出售的交易不太可能達成，不過銀行圈人士認為，這筆交易不論是對AT&T或是貝佐斯而言，都相當合理，尤其儘管收視率落後福斯新聞及微軟國家廣播公司（MSNBC），但CNN仍是一間賺錢的公司，對潛在買家仍具有吸引力。

不過報導也指出，如果川普確定再做4年，貝佐斯未來出手恐將面臨川普的挑戰與審查，因為一直以來川普都在猛烈砲轟CNN及CNN總裁朱克（Jeff Zucker），另外他也毫不掩飾對貝佐斯及《華郵》的厭惡。

福斯財經新聞網指出，目前尚無法證實貝佐斯是否曾經非正式地談過要進行此筆交易，或者只是投資圈中的小道消息。

針對報導，貝佐斯發言人及AT&T都拒絕回應，不過一名消息人士指出，AT&T尚未收到貝佐斯方面提出收購CNN的請求。

文章來源：Is Jeff Bezos interested in buying CNN?

文章來源：Jeff Bezos may be considering purchase of CNN, according to bankers

文章來源：继收购《华盛顿邮报》之后 亚马逊总裁或将收购CNN

(中時新聞網 吳映璠)