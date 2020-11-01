企業財務長頭痛 選後貿易變局怎麼解？

美國企業財務長密切追蹤11月3日總統大選後的貿易政策會起什麼變化，無論是川普連任或拜登當選，可能關稅相關的成本會上升，特定產品也將面臨新的約束。

今年大選無論誰勝出，美中與美墨貿易緊張關係何去何從，貿易關稅路線怎麼決定，都是新總統面臨的課題。現任川普政府對四分之三銷美的中國產品加徵關稅。

民主黨總統候選人拜登承諾過，在他透過創造就業改善中產階級經濟之前，不會簽署新的貿易協議。這位前副總統也表示，他不排除動用關稅措施，包括對未達到氣候目標國家的產品施以進口配額。

根據專業諮詢機構普華永道（PwC）10月13日對美國企業財務長進行的調查，無論川普還是拜登在大選中勝出，這些高管將中美商業關係及新簽署的貿易協定，視為頭號政策風險。但若是川普連任，對企業來說風險會更高。

調查發現，萬一川普順利展開第二任期，42％受訪者表示，他們公司可能會減少對中國的投資；如若拜登勝選，對中投資縮手的比例僅20％。

如果換拜登上台主政，28％受訪者說不排除對中國加碼投資；若是川普繼續執政，這方面的比例只有15％。

PwC的美國貿易政策領袖麥肯迪尼斯（Scott McCandless）指出，近來的國際貿易緊張局勢，升高企業遷移海外據點的可能性，藉以降低政策相關的貿易風險。

舉例來說，製造業者為規避美國關稅尋求分散供應鏈，移往越南或其他地方來取代中國。

川普對墨西哥進口的草莓及甜椒有意見，想與墨國政府談判。Chipotle Mexican Grill專門從墨西哥等國進口酪梨，財務長哈圖恩（Jack Hartung）期盼不要加諸新的貿易限制，否則只會徒增經營不便和成本，他不確定這在川普或拜登執政下是否有所不同。