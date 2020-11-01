近月美企違約情況 未如市場預期嚴重

最新數據顯示，美國企業債務違約案件比投資者數月前預期的更少，顯示聯準會與美政府的政策支撐之下，企業度過疫情衝擊最糟的時刻，此現象不但帶動企業債價格並且提振債市，也為美國經濟帶來令人鼓舞的訊息。

根據穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service）資料，截至9月底的12個月期間，發行投機級債券與貸款的美國企業發行商違約率為8.5％，這比穆迪4月初估的11.2％還低，也低於前一個月8.7％的水準。

為了防疫而採取的封鎖措施，導致企業與經濟活動急凍。不只穆迪擔憂這會導致企業違約情況大增，華爾街原也預料將有一波規模相當於2008-09金融海嘯的企業違約潮，當時投機級企業債違約率躍升至14.7％。

在疫情初爆發的前幾個月，美企違約情況確實大增。根據穆迪資料，自4月到7月平均每月違約案大約20件，一些原本營運就陷入困境的企業如曼馬庫斯（Neiman Marcus）、Frontier Communications也紛紛聲請破產，當時違約率升至接近最初預測水準。

自此之後，違約率即逐漸趨緩。穆迪數據顯示，8月、9月的違約案僅11件，此趨勢持續到10月，一些分析師因此認為，違約率高峰已經觸頂。

分析師指出，違約情況獲得控制，部分歸因於聯準會與國會的積極救市行動，包括向美國家庭發放現金、企業取得融資維持營運更容易。美國人民也已學會一些與病毒共處的生活方法，讓經濟復甦比多數人3月或4月預期的更強勁。

儘管市場並未完全脫離險境，根據穆迪最悲觀的預測，美國投機級債券違約率明年9月可能升抵18.8％。但就目前趨勢來看，情況可能比較接近樂觀預期。標普全球市場情報旗下LCD部門的數據指出，由於投資人需求強勁，帶動企業自8月以來在美發行超過1,200億美元的投機等級債券，今年累計已突破3,600億美元，高於2019全年水準。

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