英再度封城恐重創經濟 企業寒冬即將到來

英國首相強生1日宣布英格蘭將從11月5日開始實施禁足令，直到12月2日解禁。商界大喊吃不消，表示英國經濟想要復甦將更加困難，第二度封城代表企業寒冬即將到來。

英國為了不實施全面禁足令，在10月開始採取分層的3級疫情警報系統，把警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」，希望依疫情嚴重程度採取區域性禁令，不至於讓經濟全面陷入停滯。

由於3級疫情警報系統的功效微乎其微，英國緊急科學技術顧問（SAGE）31日公布文件顯示，英格蘭地區目前的病毒傳染速度比數個月前預測的最糟情境「還要更快」，約為原本預估的4倍左右。

在專家持續施壓下，數週以來一直堅稱不願意實施全面禁足令的強生不得不政策轉彎。

強生（Boris Johnson）今天罕見在週末召開會議後宣布，從11月5日凌晨零時起，除非出門上學、無法在家工作者出門工作（如建築工人）、運動、就醫、上超市購買食物與必要物品，照料他人等目的外，民眾應該盡可能待在家中。

所有酒吧、餐廳必須關閉，僅有外帶。民眾僅能與不同家戶的民眾在室外見面，且一次僅限一人。與3月第一次禁足令不同之處在於，這次大學與各級學校將繼續開放。

「每日郵報」報導，10月初公布的數據顯示英國國內生產毛額（GDP）在8月僅有些許復甦2.1％，距離疫情爆發前的水平仍遠，現在又必須停擺一個月。

強生表示，疫情「讓所有政府都必須在生命與生計之間掙扎，但顯然生命必須擺在前面。」

他表示：「我了解這會對原本就夠辛苦的業界帶來多大困難，我對此感到非常、非常抱歉，留薪停職政策將因此延長至12月。這項政策在春天支持許多業者度過困難。」

英國商會主管馬歇爾（Adam Marshall）晚間表示，政府在疫情期間「模糊不清、走走停停」的政策已然重創市場信心，目前許多業者的狀況比起疫情爆發初期更糟，使得撐過接下來禁足令期間、面對需求驟降比上次更加困難。

英國工業總會（CBI）總裁費爾貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）表示：「封城市政府的決定，不是業者。業者和首相同樣想要擊敗病毒，但對許多業者而言，第二次封城代表的是寒冬即將到來。」