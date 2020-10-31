歐洲各國為何堅持不關學校？竟是考量這一點

新一波疫情來襲，歐洲英國、法國、德國等主要經濟體陸續恢復封鎖措施，但全球最大投資銀行高盛(Golden Sachs)認為此次封鎖不如上次嚴厲，企業受影響可能低於預期，而且事實上幾乎所有國家限制的單位都不包括各級學校，考量其實並不完全基於經濟，而是出於對兒童人身安全、情感、心理健康更具遠見考量。

周三連被認為抗疫典範的德國都重啟封鎖措施，更令人感受到歐洲疫情險峻，不過德國的新封鎖措施涉及酒吧、餐廳、劇院／電影院、音樂廳、健身房、紋身／紋繡商家，學校與大部分企業只要保持社交距離、勤洗手消毒、戴口罩、保持空氣流通，並無特別限制。

法國、愛爾蘭等地的措施也不包括關閉學校。而根據《泰晤士報》(The Times)，英國首相強森(Boris Johnson)預定下周一(11月2日)在記者會宣布全國封鎖，一切都可能關閉，但是「重要商店」和「教育環境」被特別列在封鎖範圍之外。

因為歐洲已經開始考慮疫情的疤痕效應，也就是疫情和封鎖措施結束後仍會殘留的長期影響。愛爾蘭總理馬丁(Michael Martin)說：「我們不能，也不允許孩子們和年輕人的未來成為這種疾病另一個受傷害族群。」

除了情感、心理健康考量外，關閉學校對經濟，或婦女、兒童人身安全，都是負面影響多於正面。孩子待在家除無法和同儕交流，也很容易讓遠端工作的雙親無法專心，特別是母親受影響會更嚴重。德國總理梅克爾(Angela Merkel)在宣布封鎖措施時特別強調讓孩子保有上學機會很重要，她還指出，在3、4月封鎖期間，關閉學校和托兒中心，導致對婦女、兒童暴力攻擊事件大幅度增加。

醫學界的研究數據可能也促使各國政府敢於繼續開放學校，在適當預防措施並且人人嚴格遵守的前提下，校園的病毒傳播力相對較低，而且學齡兒童、青少年多半是無症狀或輕症。歐洲CDC(疾病預防和控制中心)8月公布的研究報告顯示，在歐盟27國加英國的病例中，兒童比例還不足5%，CDC還指出，就算關閉學校也無法為兒童健康提供顯著的額外保護。

（中時新聞網 王毓健）

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資料來源：Johns Hopkins CSSE