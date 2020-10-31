複製川普2016勝選模式？美驚現拜登秘密選民

4年前川普跌破眾人眼鏡入主白宮，「隱藏選民」被指是川普勝選關鍵，今年川普的隱藏選民能否再造奇蹟成為話題，不過分析師指出，實際上拜登在各大搖擺州、甚至川普的勝選州也有不少隱藏的秘密選民，他們一輩子支持共和黨，卻選擇在這次選戰中轉投拜登，他們不願聲張自己倒戈，可望為拜登拿下幾個關鍵州的選舉人票。

2016年川普意外擊敗對手希拉蕊進入白宮，當時多數民調預測失準，刻意向民調隱藏自己偏好的隱藏選民被指是民調失準的關鍵，先前有專家指出，隱藏選民將再度成為川普今年勝選的關鍵。

不過美媒《國會山莊報》（The Hill）報導，不只川普有隱藏選民，部分政治觀察家表示，拜登也有秘密隱藏選民，這些選民終其一生支持共和黨，從未投票給任何民主黨候選人，今年卻突然決定要轉投拜登，而且他們不希望對外聲張這件事。

搖擺州佛羅里達州是川普的重要戰場，當地部分地區的選民可能會顧慮公開支持拜登，一名棕櫚灘（Palm Beach）的匿名選民表示過去從未支持民主黨，不過今年他已經決定要投給拜登，但是他不會公開這件事，並不是因為投給拜登令人羞愧，他知道自己正在做對的事，同時也認為很多人都有同樣感覺。

部分分析師對於共和黨鐵票倉的拜登支持者感到好奇，這些人不公開揮舞旗幟表達立場，卻可能讓拜登拿下密西根州、威斯康辛州、賓州等搖擺州，甚至翻轉愛阿華州、北卡羅萊納州、喬治亞州等2016年川普勝選州的選情。一名拜登的支持者表示，有許多證據顯示，這樣的選民確實存在，「而且到處都是。」

小布希政府時代的白宮發言人法拉托（Tony Fratto）表示，一定有共和黨選民決定支持拜登，但他們不會和朋友、鄰居談論此事，他分析，高知名度的共和黨人公開切割川普，將能幫助共和黨的長期支持者在轉投拜登時感到安心。

文章來源：Democrats see signs of hidden Biden voters flipping from GOP

（中時新聞網 吳映璠）

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