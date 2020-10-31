美股跌幅為何尾盤急收斂？聯準會出手救市

疫情惡化與大選結果充滿不確定性帶空美股，周五尾盤跌幅卻急速收斂，原來是沒有新財政刺激下，Fed(聯準會)扮演類似台灣的國安基金角色，盤中出手，宣布將「主街貸款計畫」(Main Street Lending Facility)最低貸款額從25萬美元門檻大砍至10萬美元，市場預期有更多中小企業受惠，幫助科技股外其他類股在修正後反彈。

主街貸款計畫概念始於1980年美國為了活化舊城區經濟、外觀而成立的主街中心，Fed以之命名貸款計畫也是希望振興疫情下經濟。據Fed主席鮑爾(Jeremy Powell)5月29日說法，該貸款是要幫助疫情下籌款困難的企業度過難關，適用於員工數1.5萬人以下、營收50億美元以下企業，範圍極廣，但最初公布最低貸款金額是50萬美元，遠超許多中小企業所需，考量還款與利息後更容易卻步，幫助有限。

鮑爾當時稱這類做法已經超過Fed紅線，但面臨緊急狀態只能被迫增加政策工具，隨後該計畫門檻調低至25萬美元，而在第3輪紓困法案因朝野高度分歧始終卡關、量化寬鬆所挹注流動性效果也已見頂之下，沒什麼牌可打的Fed唯有再降低貸款門檻。事實上鮑爾9月參加國會聽證時就曾表示會考慮降低主街貸款計畫門檻。

選在本週五出手，可能是因為下周風險因素實在太多，除周二(11月3日)大選，Fed也將領銜4大中央銀行公布利率決議，此外周五還有10月非農業就業人口數據公布，提早釋出利多，多少能發揮穩定投資人心態作用。

（中時新聞網 王毓健）

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