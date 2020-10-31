美股︱科技股崩跌 道指創3月來最大單周跌幅

由於美國新冠肺炎疫情持續惡化、紓困方案協商破局、總統大選選情膠著，以及蘋果及亞馬遜公布業績後引發科技股暴跌，周五（30日）道瓊工業指數盤中一度跌逾500點，收盤跌幅收窄至157點，科技股的沉重走勢拖累那斯達克指數盤中一度下挫3.24%。

道瓊工業指數本周下跌6.5%，標普500指數周跌5.6%，均創下自三月以來最大單周跌幅，那斯達克指數周跌亦超過 5% ，寫下三月以來最差單週表現。

參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）早前宣布參議院休會至11月9日，意味著新冠紓困方案無望在下周總統大選前達成協議，且財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的談判陷入僵局，穆努欽更是痛指裴洛西不願做出妥協，使美國人民無法獲得他們迫切需要的援助。

本周美國多間重量級科技公司皆公布了財報，蘋果的財報喜中報憂，雖然營利及收入皆超出預期，但由於iPhone 12延後發表衝擊到iPhone銷售，且蘋果未提供下季財測，財報公布後股價暴跌，周五收盤下跌5.60%，成為表現最差的道指成分股。