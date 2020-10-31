英格蘭每天逾5萬人染疫 專家籲全面封鎖

英國國家統計局（ONS）今天公布數據顯示，英格蘭地區2019冠狀病毒疾病感染病例上週成長50%，並推估每天約有5萬2000人染疫，專家呼籲全面封鎖的呼聲越來越高。

根據最新數據，英國29日有2萬3065人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），280人病故，累計確診人數達96萬5340人。

「每日郵報」報導，若不分有無症狀，英格蘭地區上週推估每天有5萬1900人染疫，相較前一週的每天3萬5200人、更前一週的每天2萬7900人大幅攀升。在英格蘭地區，目前每100人中有1人染疫，蘇格蘭則為每140人當中1人。

國家統計局專家警告，在過去2週，感染人數不分年齡族群都急速攀升。其中，較年長的青少年及年輕成人是目前感染率最高的年齡層。

國家統計局的推估數字甚至相對保守。政府資助、由倫敦帝國學院（Imperial College London）學者進行的REACT研究昨天發布報告，認為英格蘭每天有9萬6000人感染，且每9天就會翻倍，表示目前處於危急階段，呼籲政府儘快採取行動。

然而，倫敦國王學院（King’s College London）學者則認為英格蘭地區目前每天感染數為3萬2000人，並稱數字是在「穩定」上升，疫情並沒有失控。

英國不像法國與德國實施封鎖措施，而是採取分層的3級疫情警報系統，警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」，除了曼徹斯特、諾丁罕郡等地區目前為「非常高」之外，倫敦等諸多地區目前仍在中間的「高」等級。

然而，警報系統實施以來，確診與病故人數依舊持續攀升。許多專家認為，英國無法避免全面封鎖。

英國廣播公司（BBC）報導，英國緊急科學技術顧問（SAGE）成員法拉爾（Jeremy Farrar）說，英國早就應該全面封鎖，現階段更有絕對必要，若再延遲下去，只會導致未來實施的措施「更加嚴格，且時間更久」。

勞柏羅大學（Loughborough University）的羅伯森（Duncan Robertson）說，英國的檢測與追蹤系統無法達成遏止疫情的設計目的，沒辦法聯繫到確診者接觸過的所有人，他認為全面封鎖只是時間早晚問題。

英國政府目前仍希望採取分區措施，但羅伯森說，若感染人數持續攀升，病故人數也會隨之提高，政府將不得不改變政策。「大眾能夠接受多少人病故？我認為這個數字很快會大到無法承受。」

另一名政府顧問威斯特（Robert West）說，他認為持續攀升的確診人數是一個很大的「情感因素」，將迫使政府實施全面封鎖禁令。

但病故人數究竟會攀升到多高？英國這週有2天突破300人，平均數字則為每天230人病故，相較下，4月高峰期則是每天有超過1000人病故。政府推估，在最極端的情況下，從今年9月到明年3月可能會有多達12萬人病故，高峰期落在明年1月，病故人數將是第一波疫情的3倍。

義大利染疫新增逾3.1萬例 創單日新高

義大利衛生部今天通報，過去24小時新增3萬1084起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創新高紀錄。

路透社報導，這是這波健康危機爆發以來，義大利單日染疫新增病例數最高紀錄，高於昨天2萬6831起確診的前高紀錄。

義大利衛生部通報，今天染疫致死199人，昨天有217人病歿。

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