能源業慘兮兮 今年狂裁40萬人

全球石油與天然氣公司今年來宣布裁員數逾40萬人，其中美國是裁員重災區，因國際能源需求可能持續疲弱，業者為生存而不斷裁員來降低財務負擔。

繼雪弗龍計劃大裁員25％，和荷蘭皇家殼牌要裁員約一成後，艾克森美孚也宣布將全球裁員約1.4萬人，相當於員工總數15％。

據能源研究機構Rystad能源資料，今年來全球能源業裁員數逾40萬人。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，其中能源、旅遊與飯店等產業受傷最重。

油價走低令能源業飽受獲利下滑之苦，在美國頁岩油產量增加而拖累油價，和投資人施壓要業者改善利潤等壓力下，迫使業界必須更大規模削減成本。

金融服務公司Raymond James分析師摩爾伽諾夫（Pavel Molchanov）指出，業界要大幅縮減成本就無法不裁員。

疫情在春季大爆發，各國採取封鎖措施來抗疫，結果令全球燃料需求銳減逾三分之一。即使其後需求回升，但在主要國家再次封鎖來抑制疫情下，需求仍無法跟去年相比。

美國能源部長布羅萊特（Dan Brouillette）說，美國每天石油產量不可能回到2019年頂峰的近1,300萬桶。頁岩油業受疫情重創，業者為削減成本而選擇裁員和縮減投資。

國際能源總署（IEA）認為若疫情持續下去，全球每天能源需求可能因此減少逾400萬桶。石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）擔心石油需求低於預期讓主要產油國必須繼續減產。

將大裁員25％的加拿大油商Cenovus認為，油價若維持每桶30美元到40美元區間，許多油商根本撐不到產業復甦的一天。

石油企業除了削減成本來撐下去外，像英國石油最近把探勘團隊人員裁撤約一半，就是為了把營運方向轉往再生能源業發展。