大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤

美國總統大選倒數，市場動盪持續加劇，本周以來（截至周四止），美股已暴跌逾1600點。對華爾街來說，不論是川普或是登拜勝選，市場都能接受，但專家提出警告，若大選最終結果出現爭議，美股可能慘崩超過20%，投資人得留意風險。

美媒援引美銀最新報告指出，川普或是拜登任何一方壓倒性獲勝，都是市場最期待的，而選情激烈過程中，將帶動避險情緒飆升，導致10年期公債殖利率大幅滑落。

最糟的情況是選舉結果爆出爭議，到明（2021）年1月20日總統就職典禮前，仍無法和平權力轉移、造成不確定性。

美銀經濟學家Michelle Meyer和分析師Savita Subramanian警告，若大選陷入紛爭，美股可能狂跌高達20%。

報告提到，如果選舉當天川普領先，而同時仍有大量郵寄選票未完成統計，那麼直到大選明確結果揭曉前，美股都可能出現劇烈動盪。

如果雙方陣營票數接近，加上有疑慮的選票和各州重新計票，恐像2000年大選一樣，標普500指數下跌5%，之後最高法院於12 月12日裁決，才將小布希送進白宮。

（中時新聞網 吳美觀）

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