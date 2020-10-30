法航荷航Q3淨虧損16.6億歐元 警告再惡化

法國航空-荷蘭皇家航空(Air France-KLM)周五公布了10.5億歐元(約合9.52億美元)的季度營業虧損，並警告新的旅遊限制將讓情勢更糟。

該法國荷蘭航空集團第三季營收下滑67%，來到25.24億歐元，營業虧損為10.46億歐元，淨虧損16.6億歐元。

集團執行長史密斯(Ben Smith)表示，下半年的八月開始，國際邊界逐步關閉，傳染病再起，嚴重影響了集團表現。受惠於法國荷蘭政府紓困計畫，法航KLM集團擁有124億歐元流動現金，相當於歐洲同業漢莎航空。淨負債則從13.4億歐元增加到九月底的93.1億歐元。

集團財務長Gagey警告，交通進一步崩潰，消耗將加速；預計法國航空第四季營運規模將為去年同期的不到35%，而荷蘭航空則稍微的較好一些。如果供應商沒有延遲付款，集團每季12.2億歐元的營運現金燃燒將僅增加5.82億歐元，而他們的收益現在開始惡化。

季度的營業虧損和營收，較分析師預期的12.4億歐元和27.9億歐元更少一些。再扣除利息稅款和折舊之前的利益(EBITDA)來到虧損4.42億歐元。大約5.65億歐元的重整費用將淨虧損增加到16.65億歐元。

法航荷航預計今年總計裁員9000人，法航在2022年前將進一步裁減4500人。

（時報資訊 時報編譯張朝欽）

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