年底消費旺季 科技股不寂寞

從美股、美元及黃金等的走勢來推測，美國總統大選可能不會出現最壞的狀況─第一時間無法產生結果或是川普不肯和平移交政權。

川普在10月23日的第二場美國總統辯論會中強打「反中牌」，拋出拜登兒子杭特涉及烏克蘭、中國醜聞，但截至10月24日為止，美國COVID-19單日確診人數新增超過8.4萬人，是7月以來新高數字，隱含著二次疫情高峰蠢蠢欲動，累計有超過九百萬人確診，佔全球確診人數的五分之一，截至10月17日當周續請失業金人數仍高達837.3萬人，這些大量的失業人口在紓困金方案遲遲無法通過，對川普反中牌的選舉策略反應平淡。

美大選基調回到「重內輕外」

最近網路流傳一則最新的致富籌資方案，一個流浪漢在紐約街口身掛一個牌子，上面寫著：「給我一美元，我不投給川普」，不知道最後這位流浪漢募到多少錢，但卻可以反映最底層的美國人對於川普的COVID-19防疫工作的不滿，從第二場辯論會後，根據CNN辯論後即時民調，53％受訪者認為拜登的表現較好，39％受訪者則力挺川普，媒體大多傾向川普想要逆轉勝的概率越來越低了，最終美國總統大選的基調回到「重內輕外」的內政牛肉在哪？

美國總統大選前五天公布第三季GDP數據，摩根大通預估美國第三季GDP年增率將達33％，亞特蘭大聯準會預估年增率35.2％，市場普遍預期落在20％至30％，相信川普必然會對選民喊話，只要他當選，2021年經濟Ｖ型反彈可持續，這就是川普緊緊的扣住紓困案不放行的關鍵，相信最後一周的逆轉勝王牌，應該就是紓困案通過，剩下的就看選民買不買帳。

美股超級財報周登場 iPhone 12預購反應熱烈

不過可以確定的是，美股會買帳，因為10月29日除了公布美國第三季GDP之外，更是超級財報周的重頭戲，Apple、Facebook、Amazon、Google母公司Alphabet、Twitter則一致在10月29日公布財報。領先在10月27日公布財報的微軟(Microsoft)，受惠疫情下的遠距辦公教學趨勢，個人電腦出貨強勁，以及微軟雲端運算平台Azure大幅成長之賜，守在季線之上的微軟股價預期有上漲的機會。

儘管市場預期蘋果的每股盈餘71美分，低於2019年同期的76六美分，但剛推出的iPhone 12，在iPhone新品連續幾年破發情況下，今年iPhone 12系列在中國深圳華強北經銷商意外微漲。

其中iPhone 12整體溢價二百元人民幣左右，iPhone 12 Pro漲幅在1,000至3,000元人民幣區間，在預購反應熱烈的情況下，對於即將到來的雙11、黑色星期五、聖誕節等消費旺季，是一劑強心針。整體來說，美國科技股在進入到傳統的過節期間，就算是跌下去，也有漲回來的機會，因此如果美股因美國大選結果而出現下跌，很有可能是第四季的買點。

英特爾第三季營收下降4％，同時對第四季展望也不樂觀，預期營收年降14％，每股盈餘年降28％，結果10月23日股價下跌10.58％，市值蒸發1,775億美元，英特爾表示將重新聚焦CPU核心業務，明年可能委託第三方公司代工，市場大多指向台積電明年一月將正式接到七奈米訂單，台積電ADR漲0.11％。

英特爾追趕超微 五奈米可能也委託台積電代工

由於英特爾的競爭對手超微Zen 3架構處理器及RDNA 2架構繪圖晶片，均採用台積電七奈米製程量產，且2021年底將開始為超微代工五奈米Zen 4架構處理器，因此市場不僅預期英特爾的七奈米將委託台積電代工，在伺服器晶片延遲到2023年生產，英特爾為了追趕超微，勢必也要將五奈米委託台積電代工，這樣就能解釋台積電選擇亞利桑那州建五奈米廠的背後動機了。

台積電第三季法說會釋出四大利多，包括上季獲利創新高，每股純益5.3元；二度上修全球半導體業(不含記憶體)與晶圓代工業年增幅度預估值；本季營收將連續兩季創新高；二次上調公司全年營收展望，估可年增三成，優於先前公司釋出的年增二成以上的幅度。

景氣透明度高 台積電資本支出可望高於今年

主因台積電先進製程技術維持產業領先地位，且5G手機、高效運算動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，維持年度資本支出160億美元至170億美元的預估水位，看好客戶需求強勁，預期實際支出金額會達高標170億美元，明年因持續推進先進製程，台積電資本支出可望高於今年，再創新高。從這個角度看起來，景氣透明度高，預期台積電概念股是決戰美國總統大選的首選。

很特別的是，設備股竟然在法說會後表現平淡，感覺似乎利多不漲，在市場信心不足的情況下，反倒是有利空測試意味的IP股逆勢走強。M31及力旺受惠於5G及高效能運算等晶片開案量大增，IP授權金及權利金大幅認列，第三季營收同步創下歷史新高，並且獲得台積電2020年度開放創新平台合作夥伴獎項。

華為向中國政府建議禁止NVIDIA收購ARM案，理由是此案若通過將擴大美國政府對手機產業的控制力，如果中國政府介入此收購案，原先市場預期台灣IP行業將出現轉單效應將不存在，利空世芯-KY、M31、力旺。

外資借券避險 低價半導體股轉強

但實際情況是，這則新聞曝光後，力旺反倒逆勢上漲16％，M31小漲六元，世芯-KY先從548元跌到490元，但又反彈至528元，在半年線反覆震盪築底，整個IP族群反倒成為半導體類股當中相對強勢的族群。

當然相對強勢族群的還有以聯電為首的半導體製造族群，外資為了因應這次美國總統大選的不確定因素，採取借券避險策略，而聯電就是主要借券標的之一，而且投信也減碼，結果呢，截至10月23日為止，聯電股價創34元新高，頗有軋空的架式。

聯電強勢的表現，引動低價半導體製造商轉強，例如蘋果擔憂美國封殺中芯國際可能導致幫兆易創新代工的NOR Flash晶片無法順利交貨，因此iPhone 12系列OLED面板外掛NOR Flash晶片五成轉給旺宏，與華邦電共同成為供應商，目前華邦電NOR Flash產能滿載，且近期客戶甚至不談價錢，直接下單，激勵股價單周大漲20％，突破2017年以來的長期下降壓力線，月KD構成底背離，大有底部確立的抄底機會。

同樣有NOR Flash產能的旺宏，近期因為任天堂慶祝瑪利歐兄弟推出35周年，相關遊戲卡匣銷售拉出長紅，旺宏是遊戲機及遊戲卡匣的NOR Flash/ROM唯一供應商因此受惠，尤其打入iPhone 12供應鏈後，訂單能見度已看到第四季下旬，股價在年線之下震盪壓縮近半年，在華邦電大漲之後，或有補漲效應。

（洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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